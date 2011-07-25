深交所25日起发布中小板基础市场指数 2011年07月25日 中小板基础市场指数采取市值覆盖率的方法编制，选择中小企业板市场市值最大的前85%的股票组成样本股。

中国已具备约36天石油消费量储备能力 《财经》综合报道 2011年07月25日 中国力争到2020年实现战略石油储备能力满足90天消费量的目标

世界军运会24日落幕 巴西45金力压中国登顶 2011年07月25日 中国队37枚金牌分别来自于游泳18枚、射击和军事五项各4枚、跆拳道3枚、拳击和跳伞、田径各2枚、击剑和柔道各1枚。意大利队获14枚金牌和51枚奖牌，金牌榜和奖牌榜均列第三位。列金牌榜第三到第六位的分别是波兰、法国和韩国队

美国伊利诺伊州一架单引擎飞机坠毁3人丧生 2011年07月25日 美国联邦航空局发言人罗兰·赫维希说，这架由美国派珀飞机公司生产的PA-46型飞机在机场起飞时坠落，随后引起的大火将飞机烧毁，机上3人全部遇难