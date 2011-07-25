- 2011年07月25日因单采血浆站关停事件于7月16日开始停牌的华兰生物（002007.SZ）今日复牌。利空影响，华兰生物今日复牌开盘即被近13万手大单封于跌停，股价报30.20元
- 2011年07月25日中国外汇交易中心25日受权公布一系列人民币市场汇价。
- 2011年07月25日中小板基础市场指数采取市值覆盖率的方法编制，选择中小企业板市场市值最大的前85%的股票组成样本股。
- 2011年07月25日民警准备将其中1名涉嫌破坏生产经营的犯罪嫌疑人带离现场时，遭到该村少数村民起哄围困，部分不法分子将民警驾驶的车辆推倒，将3名民警捆绑在侧翻的车旁
- 2011年07月25日银监会表示，2010年公务用车购置和运行费主要包括两个方面，一方面是公务用车购置费4426．98万元，主要是成立时从人民银行划转的公务用车大部分已到报废期，依规更新了部分公务用车
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日中国力争到2020年实现战略石油储备能力满足90天消费量的目标
- 2011年07月25日本月涨幅33.63%成超级牛股，7月26日将公布中报，今天股价表现引人关注
- 2011年07月25日1945年7月26日，中、美、英三国发表《波茨坦公告》，促令日本无条件投降。28日，日本政府表示，对《波茨坦公告》不予理睬
- 2011年07月25日希普韦尔现年45岁，以自由撰稿人身份为《卫报》等媒体供稿。他先前任《每日镜报》“城市”版块记者，2000年因一桩丑闻遭解雇
- 2011年07月25日河南省焦作市中级人民法院今日上午8点半开庭审理刘襄等5人涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”案件，河南法院网对此进行网络直播
- 2011年07月25日自称因购买股市“黑嘴”汪建中“推荐”的股票，导致自己损失10万元。近日，一股民起诉汪建中，索赔损失，这场民事赔偿案将于7月25日下午1点45a在北京市第二中级人民法院开庭。
- 2011年07月25日中国队37枚金牌分别来自于游泳18枚、射击和军事五项各4枚、跆拳道3枚、拳击和跳伞、田径各2枚、击剑和柔道各1枚。意大利队获14枚金牌和51枚奖牌，金牌榜和奖牌榜均列第三位。列金牌榜第三到第六位的分别是波兰、法国和韩国队
- 2011年07月25日盛光祖在讲话中代表铁道部，对事故遇难者表示沉痛哀悼，对受伤人员和伤亡人员家属表示深切慰问，对广大旅客表示深深的歉意
- 2011年07月25日中国银行在国内银行业中排名第三，但其海外业务规模超过任何其他中资金融机构
- 2011年07月25日快递企业会按“同城、国内异地、国际”的业务来进行等级评定，级别共分4级，分别是二星、三星、四星、五星，最高级为五星
- 2011年07月25日2006年以来，全国各地已经陆续出台矿山环境治理恢复保证金制度
- 2011年07月25日“十二五”期间，水利部将支援西藏着力构建民生水利发展、骨干水利工程、水生态保护、水利管理保障四大水利体系，加快扭转西藏水利建设明显滞后的局面
- 2011年07月25日美国联邦航空局发言人罗兰·赫维希说，这架由美国派珀飞机公司生产的PA-46型飞机在机场起飞时坠落，随后引起的大火将飞机烧毁，机上3人全部遇难
- 2011年07月25日“感觉好极了，”汉密尔顿说，“这是我表现得最好的比赛之一，我希望我们可以保住这种势头。
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