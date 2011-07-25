美国邀请朝鲜副外相赴纽约商谈重启六方会谈 2011年07月25日 希拉里·克林顿说，美国是在朝韩于东盟地区论坛系列外长会期间就朝鲜半岛无核化进行对话后发出这一邀请的

第八届长春汽博会汽车销售过万辆 2011年07月25日 据长春汽博会执委会主任、长春市副市长滕佳材介绍，截至23日晚，汽博会销售各种车辆10320辆，比上届增加5211辆，增长一倍多；实现购车交易额20.2亿元，比上届增加12亿元

加拿大国贸部长积极评价各省长联合访华计划 2011年07月25日 法斯特对加拿大各省和地区最终认识到扩大对外重要性表示高兴，希望继续加强联邦政府与各省和地区在自由贸易谈判方面强有力的合作