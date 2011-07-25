- 2011年07月25日旗滨集团发行前总股本50000万股，本次拟发行16800万股A股，发行后总股本66800万股
- 2011年07月25日2010年“三公经费”财政拨款301.63万元，2011年“三公经费”财政拨款预算合计244.24万元
- 2011年07月25日证监会刚刚发布的《证券公司直接投资业务监管指引》并未彻底否定“直投+保荐”模式。有人质疑，券商以前多是等桃子快熟的时候来摘，现在无非要提前付款，桃子照样是他们的
- 2011年07月25日2011年“三公经费”财政拨款预算数在2010年财政拨款决算数基础上，进一步压缩了511.61万元，包括压缩因公出国（境）费30.52万元，压缩公务用车购置及运行费440.85万元，压缩公务接待费40.24万元
- 2011年07月25日弗兰攻入个人第31粒国家队进球，追平斯卡罗内1917年到1930年间创造的乌拉圭国脚进球纪录
- 2011年07月25日无论过去、现在还是将来，欧洲金融市场都是中国主要投资市场之一
- 2011年07月25日要继续抓紧清理规范融资平台公司，坚决禁止政府违规担保行为，研究建立规范的地方政府举债融资机制
- 2011年07月25日希拉里·克林顿说，美国是在朝韩于东盟地区论坛系列外长会期间就朝鲜半岛无核化进行对话后发出这一邀请的
- 2011年07月25日黄奇帆介绍，目前重庆市基尼系数为0.438，到2015年要将基尼系数缩小到0.35左右
- 2011年07月25日曾俊华在24日发表的博文里说，香港作为外向型细小经济体，尽管在控制通胀上比较被动，但政府会通过包括为公屋居民缴纳租金，为综缓、伤残津贴和高龄津贴的受助人多发放津贴等措施，帮助市民减轻日常负担
- 2011年07月25日2010年铁道部“三公经费”财政拨款预算为1152.61万元，财政拨款决算为1070.01万元。2011年“三公经费”财政拨款预算为1089.78万元，较2010年财政拨款预算减少62.83万元
- 2011年07月25日国家税务总局拟在部分行业试点农产品增值税进项税额核定扣除，统一进项税抵扣率和销项税征收率
- 2011年07月25日据长春汽博会执委会主任、长春市副市长滕佳材介绍，截至23日晚，汽博会销售各种车辆10320辆，比上届增加5211辆，增长一倍多；实现购车交易额20.2亿元，比上届增加12亿元
- 2011年07月25日法斯特对加拿大各省和地区最终认识到扩大对外重要性表示高兴，希望继续加强联邦政府与各省和地区在自由贸易谈判方面强有力的合作
- 2011年07月25日
- 2011年07月25日罗林泉认为，从希腊自身来说，解决债务危机要抓住两个关键点：一是减少债务，二是尽快走出经济衰退
- 2011年07月25日2010年，“三公经费”实际执行数为2423.09万元，比预算减少21.02万元.2011年，“三公经费”预算为2491.68万元
- 2011年07月25日“哈利·波特”已不仅是一个文学作品，更创造了商业奇迹。其电影终结篇的票房收入刷新了全球电影首映票房纪录，整个系列电影更是在全球获得高达70多亿美元的票房收入
- 2011年07月25日苏丹中央银行发行的第二版苏丹镑，已经在24日被分发到各家银行和其他金融机构，旧版苏丹镑将被逐渐回收
- 2011年07月25日目前效力于英超利物浦队的苏亚雷斯在本届杯赛上攻入四个球，其中包括半决赛对秘鲁队的两个进球和决赛对巴拉圭队的一个进球
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