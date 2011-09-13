英开发出副作用小的治疗昏睡病药物 2011年09月13日 非洲昏睡病是非洲锥虫病的俗称，由采采蝇（舌蝇属）传播。这种昆虫叮咬人时，会将携带的锥体寄生虫注入人体内，感染患者大脑，使其出现嗜睡症状，若不及时治疗会有生命危险

中投公司看好在俄投资潜力 2011年09月13日 作为金砖国家的两个最大成员国，两国加强经济合作和和交流，对推动世界经济发展具有重要意义

阿根廷贸易保护措施数量居全球首位 2011年09月13日 最近三个月来，阿根廷出台了13项新的限制进口措施，占同期全球范围内新出台贸易限制措施总数的39%，成为全球范围内贸易保护措施最多的国家

德国执政联盟内部在希腊问题上现分歧 2011年09月13日 德国副总理兼经济部长、自民党主席勒斯勒尔在12日出版的德国《世界报》撰文说，要稳定欧元，在危急情况下不排除让希腊有序破产。迄今德国政府一直避免公开谈论国家破产，勒斯勒尔此言一出立即在基民盟内招来强烈反对

俄将成立专门委员会支持中国对俄投资 2011年09月13日 巴萨尔金的设想是对中方企业代表的直接回应。中国民营企业代表在研讨会上提议，俄罗斯应成立针对中国商人的投资机构，帮助其解决法律、海关通关、劳工签证等问题

夏季达沃斯论坛的各项筹备工作就绪 2011年09月13日 年会除招聘学生志愿者350名外，还招聘56名礼仪服务志愿者、3名会议运营翻译、2名双边会见翻译。目前培训和服装定制等工作已经完成

世界节油驾驶大赛为法兰克福车展预热 2011年09月13日 参与世界节油大赛的选手来自德国、中国、法国、奥地利、日本等10个国家，他们分别是该国国内节油大赛的优胜者。参赛选手从柏林出发，途经德累斯顿等5个城市，最终到达法兰克福，全程超过700公里

墨西哥央行下调墨经济增长预期 2011年09月13日 分析师同样下调了墨西哥2012年GDP增长预期，由原来的4.09%下降至3.57%。另据预测，2011年全年墨西哥国内通货膨胀率将达3.52%

科威特提高原油日产量至290万桶 2011年09月13日 巴西里在新闻发布会上说，科威特9月份全月的原油产量将不会低于每天290万桶。沙特阿拉伯和其他海湾国家也提高了原油产量，以满足市场需求，稳定国际油价