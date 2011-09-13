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2011年09月13日
8月份企业贷款投放占比和短期贷款投放占比大幅上升，以及票据融资新增量创2009年5月以来新高等多项指标表面，中国的中小企业已获定向宽松，中国的货币紧缩政策可能已经接近终点
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2011年09月13日
非洲昏睡病是非洲锥虫病的俗称，由采采蝇（舌蝇属）传播。这种昆虫叮咬人时，会将携带的锥体寄生虫注入人体内，感染患者大脑，使其出现嗜睡症状，若不及时治疗会有生命危险
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2011年09月13日
当地时间9月11日，古巴政府颁布两条新法令，放宽了对个体经营活动的税收、经营法规和营业执照的规定。古巴政府此前已向市民开放个体经营活动以吸收国有企业调整后失去工作的员工
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2011年09月13日
作为金砖国家的两个最大成员国，两国加强经济合作和和交流，对推动世界经济发展具有重要意义
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2011年09月13日
2011年前8月销售额同比增长70.1%，销售面积同比增长28.7%
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2011年09月13日
最近三个月来，阿根廷出台了13项新的限制进口措施，占同期全球范围内新出台贸易限制措施总数的39%，成为全球范围内贸易保护措施最多的国家
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2011年09月13日
乔克写道，我们现在看到(猪肉)这一上涨在通胀环节引发更广范围的反应，再次启动了传导机制。有鉴于这一过程在进行中，现在回撤宏观调控政策似乎为时过早
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2011年09月13日
德国副总理兼经济部长、自民党主席勒斯勒尔在12日出版的德国《世界报》撰文说，要稳定欧元，在危急情况下不排除让希腊有序破产。迄今德国政府一直避免公开谈论国家破产，勒斯勒尔此言一出立即在基民盟内招来强烈反对
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2011年09月13日
9月12日，日本首相野田佳彦决定起用前官房长官枝野幸男出任经济产业相，接替因在核事故问题上发言不当而于10日引咎辞职的钵吕吉雄
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2011年09月13日
巴萨尔金的设想是对中方企业代表的直接回应。中国民营企业代表在研讨会上提议，俄罗斯应成立针对中国商人的投资机构，帮助其解决法律、海关通关、劳工签证等问题
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2011年09月13日
截至8月30日，已披露年报的98家上市房企上半年累计实现净利润193亿元，其中33家公司业绩有不同程度下降。这些企业债务总额达1.01万亿元，平均资产负债率为62%，有60家企业资产负债率出现上升
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2011年09月13日
下游行业对钢材的需求恢复，宝钢股份已连续第二个月上调产品价格
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2011年09月13日
彭博社报道说，希腊在未来五年内发生债务违约的概率高达98%。市场人士相信，希腊违约将是一起“必然事件”
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2011年09月13日
年会除招聘学生志愿者350名外，还招聘56名礼仪服务志愿者、3名会议运营翻译、2名双边会见翻译。目前培训和服装定制等工作已经完成
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2011年09月13日
参与世界节油大赛的选手来自德国、中国、法国、奥地利、日本等10个国家，他们分别是该国国内节油大赛的优胜者。参赛选手从柏林出发，途经德累斯顿等5个城市，最终到达法兰克福，全程超过700公里
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2011年09月13日
分析师同样下调了墨西哥2012年GDP增长预期，由原来的4.09%下降至3.57%。另据预测，2011年全年墨西哥国内通货膨胀率将达3.52%
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2011年09月13日
巴西里在新闻发布会上说，科威特9月份全月的原油产量将不会低于每天290万桶。沙特阿拉伯和其他海湾国家也提高了原油产量，以满足市场需求，稳定国际油价
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2011年09月13日
美国银行当天发表声明说，裁员是“新美国银行”重组计划的一部分，将有助于该银行到2014年每年削减50亿美元的开支，超过美国银行年度成本的18%
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2011年09月13日
本田说，汽车的前座安全带可能因为链接零件的问题而断开，加大了乘客和司机受伤的可能性。但是目前还没有相关伤亡报告
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2011年09月13日
从1981年《中华民国史》第一卷出版，到整套36册一次推出，前后历时30年，是民国史研究的一件大事