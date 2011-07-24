温州动车追尾 杭州汽车南站增开班次舒缓乘客滞留 2011年07月25日 24日当天汽车南站仅发往温州市区方向的乘客数量就达2100人次，是往常乘客发送量的2倍以上。由于疏散和发送及时，记者在候车厅没有看到太多滞留乘客

北京周一早高峰执行等级上勤方案 2011年07月25日 交管部门启动雨天交通保障预案，部署执勤警力上岗到位，领导干部全员上路，指挥一线民警和协管员进行雨天维护疏导

芝加哥一夜发生14起枪击案致4死13伤 2011年07月25日 警方目前正在就案件细节进行调查，尚未抓到任何相关嫌疑人

美西雅图地区24日再度发生枪击案致7人受伤 2011年07月25日 一名42岁男子走进西雅图以南约32公里的奥本市一家赌场，拔枪向一名女性及正和她跳舞的男性射击。枪手随后在赌场里开枪扫射，又有至少5人被击中

美西雅图地区再度发生枪击案致7人受伤 2011年07月25日

挪威24日夜再次发生枪击案 2011年07月25日 挪威罗加兰郡警方说，该郡24日夜发生一起枪击案，一名男子头部中弹

挪威再次发生枪击案 2011年07月25日

交通部决定对卧铺客车实行特别监管措施 2011年07月24日 卧铺客车必须强制安装车载视频装置，由企业随时监控车厢内情况