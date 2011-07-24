李盛霖要求狠抓五个落实 全力确保交通运输安全 2011年07月24日

美财长盖特纳称美国债务违约“不堪设想” 2011年07月24日 他敦促国会必须现在就达成提高债务上限协议

7月下旬以来全国鸡蛋价格涨速加快 2011年07月24日

内蒙古自治区政府原副主席刘卓志被开除党籍公职 2011年07月24日 刘卓志利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂和礼金

高架轨道上车厢基本清理完毕 又搜救出一名小男孩 2011年07月24日 截至24日18时，该起事故中受伤人数上升到211人，死亡人数为35人

张德江宣布动车追尾事故调查组成立 骆琳任组长 2011年07月24日