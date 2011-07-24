- 2011年07月24日
- 2011年07月24日他敦促国会必须现在就达成提高债务上限协议
- 2011年07月24日有关专家和媒体透露，故障后机车电力还应该持续两个小时，或许因为列车人员处理不当所致
- 2011年07月24日专家认为，这次温州事故所出现的信号失灵的情况本不应该出现。首先雷击不应造成前车信号监测系统的失效，如果该系统不能抗雷击就是不合格产品；其次，后车也不应该因为高速行驶而造成信号监测系统的失效，除非司机疏忽或行车速度过快；最后，不管前车的信号能否发出，铁路调度都应该发现前车停在某一路段，而调度未发现此情况，未向后车发出警告，这是调度的失职
- 2011年07月24日铁路通信系统供应商辉煌科技董事长李海鹰表示，在事故调查结果公布前，不能判定是信号问题导致动车脱轨，该公司25日早上会有专门的披露文件提交给深圳证券交易所，披露与本次事故有关的产品信息及相关情况
- 2011年07月24日
- 2011年07月24日刘卓志利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂和礼金
- 2011年07月24日
- 2011年07月24日截至24日18时，该起事故中受伤人数上升到211人，死亡人数为35人
- 2011年07月24日
- 2011年07月24日截至7月24日19：30，各医疗机构共收治事故伤员210人，其中危重伤员12例，伤员多以骨折、多发伤、外伤、内脏挫伤为主
- 2011年07月24日建立绿色理赔机制，对于已经确认的理赔案件，坚持特事特办的原则，确保应赔尽赔、应赔快赔
- 2011年07月24日
- 2011年07月24日本次事故发生地温福线的防灾系统主要为今创安达提供，该公司仅用两个月的时间，完成了该线的防灾安全监控系统集成工作
- 2011年07月24日王勇平还说："目前赔偿工作虽然没有立即启动，但会按照既定规章和要求做好工作。"
- 2011年07月24日7月23日20时27分，北京至福州的D301次列车行驶至温州市双屿路段时，与杭州开往福州的D3115次列车追尾
- 2011年07月24日线路换枕、换轨等工作正在紧张进行
- 2011年07月24日凡因事故原因需要退票的旅客，铁路部门一律原价退票，不收退票费
- 2011年07月24日
- 2011年07月24日7月24日16时36分，7月23日晚间的动车事故车次、由杭州开往福州南方向的D3115次列车已正点发车，整条路线开始正式恢复通行
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