- 2011年07月24日厦门火车站出省动车基本停运
- 2011年07月24日甬台温铁路出事路段南向北线路的问题不大，但北向南线路损毁较为严重，需要抢修的地方比较多
- 2011年07月24日浙江省外办已将情况通过外交部通报给美国、意大利驻上海总领事馆
- 2011年07月24日辉煌科技使用超募资金5091万元用于“铁路防灾安全监控系统”项目。计划形成每年为铁路部门开通约1000公里客运专线的防灾系统能力，形成年产值1.5亿元的生产规模，预计2011下半年竣工投产。然而在灾难来临之时，辉煌科技的检测系统却是致命的沉默。
- 2011年07月24日事故导致温州、瑞安往上海、杭州方面的动车停运
- 2011年07月24日现年32岁的安德斯·贝林·布雷维克作为两起袭击事件的嫌疑人被捕。他被控犯有恐怖主义罪行，定于25日首次出庭
- 2011年07月24日将车厢吊下桥需用300吨的大吊车，吊车进场先得腾空间
- 2011年07月24日线路上目前剩余3辆（D3115次1辆，D301次2辆）正在积极处理。线路换枕、换轨等工作也在抓紧进行
- 2011年07月24日这两天前往厦门、福州、晋江，不仅没票而且全部是全价票
- 2011年07月24日此两组动车型号分别为庞巴迪-南车四方的CRH1型和川崎重工-南车四方生产的CRH2型
- 2011年07月24日“虽然现在只有高铁的轨道上会有24小时的实时监控，而这趟动车走的是既有线，没有实时监控，但出现这样的事故实在是很意外。”彭其渊说，“据我了解，后面那趟车在运行中并没有收到红色信号灯指示，一路是绿灯。至于为什么全是绿灯，没有一盏红灯，可能是信号设备在强对流天气下出现故障导致。”
- 2011年07月24日初步了解，事故原因是雷击造成设备故障导致的
- 2011年07月24日铁道部表示，从目前救援的进展以及现场情况看，铁路部门力争在今天18时前恢复线路的通车条件
- 2011年07月24日奥巴马在声明中说，短期提高债务上限有害于美国经济，将使美国主权债务评级遭致下调，使每个美国人的信用卡、住房和汽车贷款利率上升
- 2011年07月24日
- 2011年07月24日上海铁路局有关单位迅速采取了措施做好线路的抢通，滞留旅客服务和运转的工作
- 2011年07月24日
- 2011年07月24日有19人身份得到确认。遇难者中有10名女性，有外国籍人士2人
- 2011年07月24日D301次列车第1至4位脱线，D3115次列车第15、16位脱线
- 2011年07月24日D3212次列车7月23日16时32分由厦门准点出发开往杭州，共有16节车厢，每节车厢乘客约在90人以上
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