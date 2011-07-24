事故已造成16人遇难，100多人被送往医院

2011年07月24日

一是立即组织足够力量，尽最大努力，以最快速度抢救伤员，把伤亡降至最低限度。二是协调地方政府和卫生部门，不惜一切代价，对受伤人员进行救治。三是对事故进行深入分析，查清原因，深刻吸取教训