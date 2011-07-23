一辆正在温州境内行驶的动车组发生追尾事故 《财经》综合报道 2011年07月23日 据称有一节车厢从高架桥上坠落

D3115次动车温州附近发生车厢脱轨坠桥事故 《财经》综合报道 2011年07月23日 两节车厢脱轨掉落桥下

湖南岳阳查处全国首例瘦肉精新品种案件 2011年07月23日 此前，国内饲料中出现的仅包括盐酸克伦特罗、莱克多巴胺等4种，苯乙醇胺A系国内首次发现