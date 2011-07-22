赖昌星或将在7月23日下午4点或5点抵达北京 《财经》综合报道 2011年07月23日 赖昌星是在当地时间7月22日下午2点25分左右乘坐加航AC029号班机离开温哥华

赖昌星已离开温哥华飞往中国 《财经》综合报道 2011年07月23日 于温哥华时间7月22日下午在加拿大警察的押送下搭乘飞往中国的民航班机离开温哥华国际机场

美国纽约州旅游大客车与卡车相撞 30多人死伤 2011年07月22日 大客车因机械故障在路肩上临时停车，重新进入车道时被卡车撞上