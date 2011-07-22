中国海航集团在土耳其进行战略投资 2011年07月22日 海航集团目前已经在海外建立17家运营企业，2010年国际业务收入达208亿元人民币

比利时国王要求迪鲁伯继续担任组阁事务协调人 2011年07月22日 由于迪鲁伯提出的关于国家改革方案遭到弗拉芒地区第一大政党——新弗拉芒联盟的拒绝，他于7月8日向国王递交了辞呈

挪威药监局建议对20岁以下人群限制使用甲流疫苗 2011年07月22日 对年龄在20岁以下的人群，只有在不能接种具有同样作用的季节性流感疫苗、以及在甲流并发症的风险较高时，才可考虑使用该疫苗

韩朝同意努力重开六方会谈 2011年07月22日 韩国与朝鲜的六方会谈代表团长魏圣洛和李勇浩22日在印度尼西亚巴厘岛举行会谈

研究表明恐龙崛起源于地球释放大量甲烷 2011年07月22日 火山活动可能先使大气中二氧化碳含量增加，造成第一轮的气候变暖，随后海床中富含甲烷的冰融化，释放出大量甲烷，使气候变暖急速加快，更适合温暖气候的早期恐龙随之大量繁衍