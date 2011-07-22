- 2011年07月22日海航集团目前已经在海外建立17家运营企业，2010年国际业务收入达208亿元人民币
- 2011年07月22日会议主要议程为：中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣问题
- 2011年07月22日美了解南海问题高度复杂，对南海主权争议不持立场，无意卷入其中，无意使之成为中美之间的问题。美支持有助于缓和局势的措施
- 2011年07月22日由于迪鲁伯提出的关于国家改革方案遭到弗拉芒地区第一大政党——新弗拉芒联盟的拒绝，他于7月8日向国王递交了辞呈
- 2011年07月22日对年龄在20岁以下的人群，只有在不能接种具有同样作用的季节性流感疫苗、以及在甲流并发症的风险较高时，才可考虑使用该疫苗
- 2011年07月22日在一些参赛代表队和西方媒体看来，东道主此次有备而来，实力之强不可小觑
- 2011年07月22日在单人技术预赛、决赛中，伊先科两次演绎这一曲目，她那略带幽怨的眼神，优美的身姿，精湛的表演，不仅打动了观众和裁判，且以全场最高分拿到花游首金
- 2011年07月22日菲尔普斯介绍说，自己最近8个月的状态非常好，所有的准备都是为了上海世锦赛，世锦赛正是为明年伦敦奥运会练兵
- 2011年07月22日此次地震震中位于南纬20.2度、西经178.5度，震源深度600多公里。位于美国夏威夷的太平洋海啸预警中心未发布海啸预警
- 2011年07月22日钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，日方在此问题上对中国公民采取任何所谓司法程序都是非法和无效的
- 2011年07月22日韩国与朝鲜的六方会谈代表团长魏圣洛和李勇浩22日在印度尼西亚巴厘岛举行会谈
- 2011年07月22日火山活动可能先使大气中二氧化碳含量增加，造成第一轮的气候变暖，随后海床中富含甲烷的冰融化，释放出大量甲烷，使气候变暖急速加快，更适合温暖气候的早期恐龙随之大量繁衍
- 2011年07月22日从占比看，今年以来机械工业增加值占全国工业的比重逐月上升，由1-2月的18.33%增加到1-6月的18.74%，始终位居榜首
- 2011年07月22日上半年机械工业实现利润总额继续增长，主营业务收入利润率下调。固定资产投资增速重回高位
- 2011年07月22日平安信托看中了王佳芬多年企业领导力及复合的投资经历
- 2011年07月22日为抢占未来移动互联网市场，中国大型互联网企业聚焦移动操作系统
- 2011年07月22日细化基金行业人员离任审计、审查报告的基本内容、加强对有产基金从业人员诚信、合规行为的持续跟踪与监管
- 2011年07月22日中国证券监督管理委员会7月22日公布“三公经费”财政情况，包括使用财政拨款开支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的单位包括会本级和36家派出机构，合计支出3,327.38 万元。
- 2011年07月22日世界卫生组织已将奥美定列为可疑致癌物之一，国家药监局2006年全面叫停了“奥美定”
- 2011年07月22日济源双汇已将该损失在2011年上半年财务报表中进行了预提
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