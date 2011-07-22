柬埔寨提出与泰方共同执行国际法院裁决 2011年07月22日 洪森当天在金边和平大厦举行的记者招待会上公布了柬方提出的柬泰关于执行海牙国际法院解决柏威夏寺争议地区冲突裁决的7点协议草案

欧债危机背后的法德博弈 2011年07月22日 在应对欧洲主权债务危机、救助希腊问题上，法德两国由于利益不同，立场也各不相同，双方各获支持，一度形成两大对立阵营

天津构筑多层次住房保障网 2011年07月22日

国内首次高端白酒网络交易在京启动 2011年07月22日