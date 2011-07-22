- 2011年07月22日这辆客车荷载人数为35人，属严重超员。但起火原因仍然不明
- 2011年07月22日摩根士丹利公司(MS)周二表示，摩根士丹利二季度净收入93亿美元但相对于去年同期的80亿美元仍上升了17%，高出市场普遍预期，主要得益于交易营收的增长。
- 2011年07月22日2010年，国税系统“三公经费”财政拨款决算数21.6631亿元，2011年“三公经费”财政拨款预算数21.3834亿元
- 2011年07月22日22日公布的上半年经济数据显示，上半年上海市城市居民人均可支配收入达18382元，同比增长12.4%；农村居民家庭人均可支配收入9369元，同比增长12%。
- 2011年07月22日洪森当天在金边和平大厦举行的记者招待会上公布了柬方提出的柬泰关于执行海牙国际法院解决柏威夏寺争议地区冲突裁决的7点协议草案
- 2011年07月22日汤森路透周五发布报告称，今年截至目前，中国的人民币计价债券发行规模已达到1,090美元，较上年同期增加了36%。
- 2011年07月22日事故发生前一天下午，交通部门已经在布置修桥事宜，交警的封道方案也已经以文件形式下发，就等着15日上午封道修桥。但是15日凌晨，19辆偷偷上桥的大货车就压垮了大桥
- 2011年07月22日在应对欧洲主权债务危机、救助希腊问题上，法德两国由于利益不同，立场也各不相同，双方各获支持，一度形成两大对立阵营
- 2011年07月22日法院认定了检方所指控的全部内容。对是否上诉，张春江尚在考虑之中
- 2011年07月22日法院认定了检方所指控的全部内容。对是否上诉，张春江尚在考虑之中
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日环境保护部2010年“三公经费” 实际支出2604.1万元，实际支出比预算少支64.8万元。但其中，公务用车购置及运行费支出比预算数多支10.19万元。此外，该部2011年“三公经费”预算合计数为2646万元。
- 2011年07月22日
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- 2011年07月22日
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日上海将本市救助保障标准和物价上涨联动，新规定自今年8月1日起开始施行
- 2011年07月22日如何从根本上入手解救希腊、化解欧元区面对的问题，积极推进可持续增长，成为下一步必须思考的问题
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日今年上半年内地与香港贸易额达1344．2亿美元，同比上升35．6%
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