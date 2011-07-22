- 2011年07月22日分析人士认为，由于过渡政府改组远未满足这个国家抗议者的诉求，示威活动或将继续下去
- 2011年07月22日中国证监会22日下午召开媒体见面会，宣布出台《基金行业人员离任审计及审查报告内容准则》，并将于今年10月1日起正式实施。
- 2011年07月22日希腊是欧元区主权债务危机的“钉子户”，欧盟不得不特别处理，希腊能扛过危机，其他国家应该也没问题，这纯粹就是意志和决心的问题
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日2011年6月15日，政协甘肃省第十届委员会常务委员会第十五次会议决定，撤销张国华政协甘肃省第十届委员会委员资格
- 2011年07月22日7月21日，日本全日空航空公司正式宣布，将与马来西亚大型廉价航空公司（LCC）亚航合资成立新廉价航空公司“AirAsia Japan”
- 2011年07月22日欧元区协议通过了规模达4400亿欧元的救助基金，并将向希腊提供1090亿欧元的官方援助
- 2011年07月22日7月22日，日本基准10年期国债收益率报收于1.095%，较上一交易日小幅上涨0.5个基点
- 2011年07月22日受隔夜欧美股市大幅上涨等因素提振，7月22日东京股市日经指数上扬121.72点，报收于10132.11点，涨幅为1.22%。东证指数（TOPIX）也上涨8.70点至868.81点，涨幅为1.01%。全天成交量约为17.76亿股
- 2011年07月22日经查，宋晨光利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额钱物；生活腐化
- 2011年07月22日银监会于22日公布的三公经费支出情况显示，去年银监会财政拨款开支的“三公经费”实际数额约为2.82亿元，今年财政拨款安排的“三公经费”预算约2.77亿元。
- 2011年07月22日盛大文学已决定暂停在纽约证交所融资2亿美元的IPO，直到市场状况改善为止
- 2011年07月22日归属于母公司所有者的净利润3170.8亿元，同比增长21.6%
- 2011年07月22日供给量减少、饲养成本上涨和去年猪价过低、生猪死亡率偏高等四大原因促使本轮生猪价格大幅上涨
- 2011年07月22日对存在产能过剩、资源能源浪费、环境污染、安全隐患突出、布局不合理等问题的各类小企业，必须实行行政性关闭
- 2011年07月22日美国司法部正对新闻集团广告公司展开调查，一家竞争对手指控新闻集团曾对其计算机进行黑客攻击
- 2011年07月22日上午大盘表现较好，走出震荡上扬的行情。午后，银行板块的疲软拖累大盘，沪指逐渐有所回落
- 2011年07月22日张春江受贿数额特别巨大，情节特别严重，论罪应当判处死刑。鉴于张春江在庭审中认罪态度较好，案发后赃款赃物已全部追缴，对其判处死刑，可不立即执行
- 2011年07月22日保险监管部门对国有大型保险(再保险)公司高管做出行政处罚，这在国内保险史上较为罕见
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