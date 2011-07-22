- 2011年07月22日2011年7月20日，唐女士向法院申请撤回反诉。21日，北京达芬奇家具公司向法院撤回起诉
- 2011年07月22日据佳士得统计，2011年上半年，亚洲市场成交总额共计4.825亿美元，同比增长60%。中国大陆、台湾及香港地区上半年的新客户占全球新客户总数的13%
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日部分银行虽进行客户风险评估，但由于设计各有差异，不够统一，因此客户每到一处，就得重新测试
- 2011年07月22日部分银行虽进行客户风险评估，但由于设计各有差异，不够统一，因此客户每到一处，就得重新测试
- 2011年07月22日西撒哈拉历史上曾为西班牙殖民地。1975年，西班牙宣布撤离西撒哈拉，并同摩洛哥和毛里塔尼亚分别签署分治协议，阿尔及利亚支持的西撒哈拉人民解放阵线随后也对西撒哈拉提出领土要求，三方为此曾多次发生武装冲突
- 2011年07月22日2010年全国公共财政收入83101.51亿元，其中税收收入73210.79亿元
- 2011年07月22日在你能想到的艺术类体育项目中，俄罗斯人的名字总是牢牢占据前排位
- 2011年07月22日记者在大洋学校看到，这所学校校园环境比较好，教学楼是新建的，美观漂亮。这么一所在山区算是非常好的学校，从表面实在看不出有任何撤并的必要
- 2011年07月22日达芬奇家居公司21日发布公开信，否认曾销售由长丰公司生产的“意大利品牌”家具，同时承认部分美式家具是在中国生产并通过上海保税区进口至中国。
- 2011年07月22日由于部分遗体无法辨认，目前尚不能确定死亡人数
- 2011年07月22日美国密歇根大学的研究人员21日在美国学术刊物《中风》网络版上撰文说，尽管情绪与中风之间不存在直接因果关系，但两者之间的间接联系却非常明显
- 2011年07月22日判断“三公”支出不能仅仅看绝对数字。人均“三公”支出以及行政机关的组织结构等都需要综合考虑
- 2011年07月22日据俄媒体21日报道，俄罗斯工业企业流行自建发电站，预计未来几年这些企业自有发电站的装机容量可增长25%，达到全国总装机容量6.3%至6.7%
- 2011年07月22日为了大运会，数万深圳车主已经主动提出申请参加申报停驶
- 2011年07月22日目前出栏一头生猪可获利500多元。由于养殖效益较好，养殖户补栏积极
- 2011年07月22日美国证券交易委员会主席玛丽·夏皮罗21日在国会作证时表示，金融监管改革法案实施一年来取得了不少成效，增强了危机后的金融监管
- 2011年07月22日今年网上支付跨行清算系统将在全国推广应用。此外，为进一步落实个人存款账户实名制规定，将核实个人银行存款账户的公民身份信息真实性。
- 2011年07月22日国民党党费收入7500多万，仅占总经费2%，真正大宗来自中央投资公司等股利收入，约28.9亿
- 2011年07月22日2010年总会公务接待支出15.38万元，支出总数高于往年。近年来，总会公务接待费支出基本控制在5万元左右
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