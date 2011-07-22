京珠高速卧铺大客车起火燃烧 41人在此次事故中死亡 2011年07月22日

西撒哈拉问题第八次非正式会谈结束 2011年07月22日 西撒哈拉历史上曾为西班牙殖民地。1975年，西班牙宣布撤离西撒哈拉，并同摩洛哥和毛里塔尼亚分别签署分治协议，阿尔及利亚支持的西撒哈拉人民解放阵线随后也对西撒哈拉提出领土要求，三方为此曾多次发生武装冲突

浙江一中学被撤并引农民下跪请愿 学校撤并存乱象 2011年07月22日 记者在大洋学校看到，这所学校校园环境比较好，教学楼是新建的，美观漂亮。这么一所在山区算是非常好的学校，从表面实在看不出有任何撤并的必要

美研究发现情绪乐观有助降低中风几率 2011年07月22日 美国密歇根大学的研究人员21日在美国学术刊物《中风》网络版上撰文说，尽管情绪与中风之间不存在直接因果关系，但两者之间的间接联系却非常明显