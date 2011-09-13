- 2011年09月13日外媒根据运营商Sprint近期动向推测，九月底到十月初，是iPhone5最有可能发布的时间
- 2011年09月13日2011年9月6日下午5点左右，项城市人大常委会办公室副主任刘建立，因其孩子座位问题，醉酒驾车闯入项城二中校园，点着校长的脑瓜子，嘴里不干不净地咆哮
- 2011年09月13日日前，华为的一位主管透露，华为计划在巴西设立自己的制造厂，不排除收购的可能。同时，华为在巴西的手机及终端业务增速惊人，估计今年增长80%
- 2011年09月13日尽管目前M2增速看起来比过去低一些，但实际货币条件与经济平稳较快增长是相适应的。专家认为，年内不会再加息，也不会下调存款准备金率，未来货币政策或将更加依靠公开市场操作灵活调节
- 2011年09月13日中石油将为其在阿富汗北部的三个石油区块中所开采的石油缴纳15%的石油税，同时缴纳30%的公司税，并同意兴建一座炼油厂
- 2011年09月13日德克特是加拿大执政党保守党议员，现为外长贝尔德的国会事务秘书，能参与、接触加拿大政府的机密信息。这引起是不是中国“美人计”的猜测。
- 2011年09月13日公司对于收购移动操作系统跃跃欲试，以减少Android手机市场竞争力下降的风险
- 2011年09月13日上半年净利同比锐减88.6%、经销商退网、安全气囊接连故障、销售公司裁员70%，这些都使得比亚迪成为业界的关注焦点
- 2011年09月13日美国科学家培育出一种荧光猫，可能实现防止猫科动物感染艾滋病，并推动人类艾滋病的研究。银光猫是由抵御艾滋病毒的猴子基因注射到未受精的猫科动物卵(或称卵母细胞)里诞生的
- 2011年09月13日五角大楼发言人约翰·柯比表示，在利比亚反对派与卡扎菲部队发生冲突时，美国驻的黎波里的大使馆遭到了严重损坏，派遣的这4支无名的美国军队不会参与任何军事行动。
- 2011年09月13日苹果即将推出白色的iPod touch，且上色方法与iphone不同，但是，内部硬件并无更新黑色Touch依旧为生产主力，占总量60%
- 2011年09月13日交行认为，8月新增贷款有所回升主要是季节性变动，历史上看，2003—2010年期间，除2007和2008年外，每年的7、8、9三个月的新增贷款都是依次递增。“新增贷款回升或许表明信贷向某些领域定向放松，但不意味着政策明显放松”
- 2011年09月13日沪深股市跳空低开，早盘持续震荡走低，盘中沪指一度逼近2450点，两市至午盘时跌幅在1.5%左右
- 2011年09月13日疯狂英语创始人李阳的一名员工因工作关系接触到了李阳的身份证复印件和公司的印章。之后他以李阳的名义办理了多家银行的信用卡，疯狂地进行透支、套现。
- 2011年09月13日山西公安厅副厅长苏浩称，“据北京警方讲，事发后并非苏楠本人称我是亲戚，是其母谎称我是苏楠的大伯，而其母是太原市晋源区检察院工作人员，应该知道我名字。”
- 2011年09月13日当天早些时候，位于首都内罗毕东部工业园区的燃油库的一条地下输油管线发生破裂，泄漏的原油流入附近一处贫民窟，当地民众纷纷前往争抢漏油。可能是因为有人在现场吸烟，引发了爆炸和大火。
- 2011年09月13日后几个月我国工业经济运行环境将更趋复杂，但总体上仍将处于可控范围。预计全年规模以上工业增加值同比增长13.5%左右
- 2011年09月13日办法规定中央财政资金可通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展。同时，资金不得投资于已上市企业；不得从事房地产；不得投资于股票、期货。
- 2011年09月13日据北京晨报消息，自今年7月底开始，南京、武汉、南通等地鱼精蛋白纷纷告急，很多心脏病手术被迫停摆
- 2011年09月13日在元旦、五一、国庆、春节等旅游和出行集中的重大节假日期间，或国家、省在我市举办重大活动之前一个月及期间，酒店如果调整客房价格，应提前一个月将调价理由、调整幅度、实行起止时间等信息，报属地价格、旅游园林部门备案，不备案
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