- 2011年07月22日报道说，伊朗央行相信，去掉4个零后，新币不仅可以减少货币流通量，而且还可以使贸易往来更加简便，同时增强人们对本币的信心
- 2011年07月22日由于北京的收入分配制度更倾向于财政收入与企业收入，北京居民收入增速放缓。北京下半年将通过提高社会保障标准来提高居民实际收入，并建立居民收入与物价指数增长的关联机制。
- 2011年07月22日钼除了在冶金工业大量应用之外，还在化工、机械、航空航天、电光源、润滑剂等方面等到广泛应用
- 2011年07月22日毫不退让的地价和政府控制下的土地出让进度，这二点，决定了中国房地产本是瘸腿的市场化
- 2011年07月22日双方将在中国成立合资企业，在重要治疗领域更广泛地提供优质药品，以满足中国市场迅速增长的医疗需求
- 2011年07月22日迅雷CEO邹胜龙在给迅雷员工的邮件中称，公司决定延期上市，如果环境改善，可以随时启动
- 2011年07月22日根据中国南车“走出去”战略，资阳公司已经成为国内最大的内燃机车机车出口基地
- 2011年07月22日上半年，俄罗斯石油公司的石油开采量为6030万吨，比原计划超出130万吨
- 2011年07月22日伊朗国内一些经济学家认为，政府取消对能源、食品等重要消费品的补贴，可能导致物价飞涨。不过，伊朗总统艾哈迈迪-内贾德此前否认经济改革计划会对全国经济及各行业产生负面影响
- 2011年07月22日华润雪花7月21日宣布，已全资收购河南商丘蓝牌啤酒，收购之后，蓝牌啤酒产能将扩张一倍多，年产能达到35万千升
- 2011年07月22日根据欧元区领导人21日达成的协议，欧元区将与国际货币基金组织和私营部门一起，为希腊再提供1090亿欧元（约合1571亿美元）贷款
- 2011年07月22日在欧洲各国媒体的报道和解读下，欧元区国家救助希腊的方案逐渐明晰起来。半个小时之后，欧洲股市纷纷反弹上扬
- 2011年07月22日世界银行南非分部主任露丝·卡基亚当天发布报告时表示，虽然南非经济正在逐步复苏，但是南非就业人数比两年前下降了5%，失业问题依然十分严重
- 2011年07月22日欧元区领导人21日召开特别峰会，就希腊新一轮救助计划达成协议
- 2011年07月22日尽管欧元区领导人将会上作出的一系列决定形容为“欧洲的马歇尔计划”，但希腊新获救助能否为欧债危机带来转机仍有待观察
- 2011年07月22日总体来看，尽管法案在过去一年来为美国新金融监管体系做了不少铺垫工作，但实际成效却非常有限。而且，法案未来推行还要面对诸多压力和挑战
- 2011年07月22日在中国市场，苹果与联想的的竞争进一步加剧
- 2011年07月22日山东省近日排出该省的光伏上网电价及其施行时间表。根据该规划安排，地面光伏并网电站2010年投产的电价为1.7元/千瓦时，2011年投产的电价为1.4元/千瓦时，2012年投产的电价为1.2元/千瓦时
- 2011年07月22日中国首家民营航空公司春秋航空董事长王正华周四称，公司拟于明年第一季在上海完成A股首次公开发行(IPO)计划，募集资金不少于80亿元人民币。这也是春秋航空近期首次透露可能的上市时间。
- 2011年07月22日22时许，来宾市公安局兴宾分局五山派出所所长谭宁江因醉酒被人扶上小车，在等其他人上车时，谭宁江突然拔出七七式手枪开了四五枪，将同席的谢刚、过路行人李锦奋击伤
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