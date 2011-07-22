伊朗央行将启动货币改革 2011年07月22日 报道说，伊朗央行相信，去掉4个零后，新币不仅可以减少货币流通量，而且还可以使贸易往来更加简便，同时增强人们对本币的信心

俄罗斯石油公司上半年净利润达67亿美元 2011年07月22日 上半年，俄罗斯石油公司的石油开采量为6030万吨，比原计划超出130万吨

伊朗通货膨胀率高居不下 2011年07月22日 伊朗国内一些经济学家认为，政府取消对能源、食品等重要消费品的补贴，可能导致物价飞涨。不过，伊朗总统艾哈迈迪-内贾德此前否认经济改革计划会对全国经济及各行业产生负面影响

欧元区特别峰会提振欧洲股市 2011年07月22日 在欧洲各国媒体的报道和解读下，欧元区国家救助希腊的方案逐渐明晰起来。半个小时之后，欧洲股市纷纷反弹上扬