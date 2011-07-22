- 2011年07月22日时至今日，听证会有变成“听涨会”的趋势，人们感慨听证缺乏透明，流于形式
- 2011年07月22日国际评级机构惠誉同时对16家中资银行授予了生存力评级，并警告称这些银行可能面临下调压力，其原因是资产质量风险与资本金水平薄弱的状况。
- 2011年07月22日国土部、财政部、农业部在5月份联合下发通知，要求在2012年底实现农村集体土地确权全覆盖
- 2011年07月22日吴新雄在会上发表讲话认为，“解决电力发展中遇到的矛盾和问题，根本之策在于深化电力体制改革”
- 2011年07月22日美国投资者在经受了次贷危机之后，对全球的债务问题过度担忧，甚至出现恶意做空的现象，三大评级机构充当“鼓手”，国际对冲基金充当“打手”。他们的目的很简单，就是要保住美国的主权信用评级和美元在全球的霸主地位。
- 2011年07月22日故还造成三名救援人员遇难
- 2011年07月22日浙江省统计局副局长王杰表示，浙江新增企业数量远远大于注销企业数量，没有大批企业倒闭的情况出现。但中小民企处境艰难，浙江省6.6万家微小企业更是出现了总产值和利润下降的情况。
- 2011年07月22日这种马桶必须是可以独立使用，不需外接水管，下水道或电源，可把人体排泄物转变成能源，洁净水或养分
- 2011年07月22日在连续走低四日后，7月22日，沪深两市双双高开，盘中震荡走高，至午盘时两市收涨
- 2011年07月22日海外过剩的流动性将借助境外上市企业发行股票和债券等渠道流入中国内地，在一定程度上抵消中国紧缩性宏观政策的成效，加剧通货膨胀压力，维持中国希望压缩的产业发展
- 2011年07月22日美国财政部21日宣布，已经收到将其在克莱斯勒汽车公司剩余6%的股份出售给菲亚特汽车公司的收益，美国政府提前六年从克莱斯勒公司的救助计划中退出
- 2011年07月22日7月21日，俄罗斯农业部长斯克伦尼克说，俄今年将出口1800万吨谷物
- 2011年07月22日7月22日人民币对美元汇率中间价报6.4495，连续第三个交易日刷新汇改以来新纪录
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日美国有线电视新闻网（CNN）旗下的旅游网站CNNGo评选出全球50种最美味食物，皮脆肉香的北京烤鸭则位列第5，成为排名最高的中国美食，中国香港地道特色蛋挞和西多士分别打入第16位和38位
- 2011年07月22日7月22日人民币对美元汇率中间价报6.4495，连续第三个交易日改写汇改以来新高纪录
- 2011年07月22日上证380指数在确定样本空间时，除剔除上证 180 指数样本股外，还剔除了未分配利润为负的公司
- 2011年07月22日美资券商摩根士丹利20日在一份报告中说，如果将逾期拖欠的贷款人排除在外，美国房屋拥有率降到了60%以下，创历史最低，美国正走向“租房社会”
- 2011年07月22日最新民调显示，在共和党竞争者中，罗姆尼再度领先，前阿拉斯加州州长佩林(Sarah Palin)的支持度名列第二
- 2011年07月22日中国外交部发言人马朝旭表示，中方对加拿大联邦法院驳回赖昌星关于暂缓执行遣返令的申请表示欢迎
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