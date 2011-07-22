山东枣庄矿难26人已被困16天 《财经》综合报道 2011年07月22日 故还造成三名救援人员遇难

上证380等权重指数即将发布 《财经》综合报道 2011年07月22日 上证380指数在确定样本空间时，除剔除上证 180 指数样本股外，还剔除了未分配利润为负的公司