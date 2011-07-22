- 2011年07月22日欧盟委员会颁布新的银行监管规则，要求各家银行筹集更多资本，并表示在某些情况下会实施制裁，以避免出现引发新一轮金融危机的风险
- 2011年07月22日7月21日大连商品交易所豆粕连续合约盘中创出3415元/吨的3个月新高，现货市场豆粕价格自月初以来每吨上涨幅度达到了200元，而豆油出厂提价幅度也达到50-150元/吨。
- 2011年07月22日IMF组织汇率事务咨询组的当前估计是，人民币按均衡实际有效汇率法、外部可持续性法和宏观经济平衡法衡量的低估程度分别为3%、17%和23%
- 2011年07月22日国际金融公司在亚太区的计划投资创下历史新高，全部120个项目预计总投资39亿美元
- 2011年07月22日国际金融公司在亚太区的计划投资创下历史新高，全部120个项目预计总投资39亿美元
- 2011年07月22日中国首家民营航空公司春秋航空董事长王正华周四称，公司拟于明年第一季度在上海完成A股首次公开发行（IPO）计划。他认为京沪高铁对民航业的影响会在3-5年内逐步显现。
- 2011年07月22日资金面异常紧张，以及城投债打压之下信用债市场阴霾不减，对于铁道部基本而把忧虑情绪，也在近期被释放出来
- 2011年07月22日基亚季度手机销量较一年前下滑20%，跌幅超过分析师们的预期
- 2011年07月22日"十二五"期间，交易所将并重发展股票市场与债券市场，进一步推动债券市场、特别是交易所债券市场的发展
- 2011年07月22日2012年3月4日将举行俄罗斯总统大选
- 2011年07月22日AMD过去一个季度最大的成就莫过于发布了A系列Fusion APU融合加速处理器，迄今为止已经赢得了多家厂商笔记本、台式机和平板机的设计
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日下半年信贷供给总体继续偏紧，年前加息可能性不大，公开市场操作有望取代准备金率成为回收流动性的主要工具
- 2011年07月22日中央企业要推进业务结构调整与优化，尤其要从战略高度积极主动剥离重组非主业、非优势业务
- 2011年07月22日据金融时报消息，根据21日发布的一项调查，中国制造业可能正滑向一年内的首次收缩，新订单数量下降，工厂艰难应对居高不下的通胀
- 2011年07月22日随着天津、苏州、深圳等城市经济总量的崛起，广州有可能于三年内被天津赶超，失去GDP排名第三的位置
- 2011年07月22日百事可乐二季度实现净利润18.9亿美元，同比增长18%，不过，公司预计受原材料及包装等价格上涨的影响，2011年净利润增速将不及此前预期
- 2011年07月22日以微软为例，此类公司目前的业务虽仍有所增长，但在与谷歌、苹果竞争中的优势已经不再那么突出
- 2011年07月22日根据中国民航“十二五”规划，预计中国的远程航空市场的年均班次增速将达8-10%
- 2011年07月22日一方面固然是为了避开夏季生产用电高峰期的限电压力，另一方面更是厂商提价报价的重要手段
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