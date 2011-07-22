- 2011年07月22日据国家发改委昨天披露的数据显示，上半年石化行业产值同比增长三成以上，保持平稳较快发展，不过，炼油板块由盈转亏，1-5月亏损额170亿元，同比增长9.5倍。
- 2011年07月22日山东高速集团否认，旗下公司是京沪高铁沿线征地拆迁和建设的实施主体，亦未在京沪高铁沿线取得任何土地
- 2011年07月22日旗下韶关冶炼厂因铊泄露事件停产9个月，累计损失达2.16亿元
- 2011年07月22日公司正确把握出货节奏，钢价高企时加大出货力度，销售利润大幅增加
- 2011年07月22日2011年成为花旗中国高速扩张年，花旗银行把中国市场发展作为其战略发展核心
- 2011年07月22日朱宏任21日在国新办新闻发布会上针对稀土价格上涨和供应问题表示，在保护资源和环境的前提下，组织生产方面会考虑到稀土的合理需求，同时，稀土应用企业也要理性看待和适应稀土价格上涨
- 2011年07月22日新建普通商品住房价格最高不得高于9000元/平方米；市区中心区平均价格不得高于8200元/平方米，市区周边地区平均价不高于7100元/平方米
- 2011年07月22日7月14日下午3点半左右，天津市河北区渤海游泳池内，断裂的电线掉入泳池内导致3人死亡多人受伤
- 2011年07月22日欧盟新的玩具安全指令，对国内玩具企业来讲，无疑又是一大负担
- 2011年07月22日高铁济南西站离市区较远，周边配套设施还不完善，旅客下车后换乘比较麻烦，不少旅客前往济南还是宁愿坐普通列车到济南站
- 2011年07月22日铁路物流领域的改革思路，已朝着“政企分开”的方向推进，铁道部为行政主管，铁路局为市场主体
- 2011年07月22日本周央行向市场净投放了190亿元，业内认识认为，资金面紧张将持续到月末
- 2011年07月22日管微软其他业务部门的业绩都出现增长，但来自Windows部门的营收同比下降了1%
- 2011年07月22日商业银行所存在的考核弊端，导致金融数据失真，进而误导中央货币政策的决策，影响了实体经济的平稳发展
- 2011年07月22日
- 2011年07月22日纽约商品交易所黄金期货价市场的8月合约每盎司收于1587美元，跌幅为0.6%，连续第三个交易日下跌
- 2011年07月22日受美国利好制造业数据推动和国际能源机构确认短期内不再释放战略石油储备影响，纽约油价21日上涨，收于每桶99.13美元
- 2011年07月22日高盛指虽然内银上半年业绩表现强劲，但受宏调及通胀升温影响，料内银不良贷款周期风险升，全线调低内银目标价
- 2011年07月22日高盛指虽然内银上半年业绩表现强劲，但受宏调及通胀升温影响，料内银不良贷款周期风险升，全线调低内银目标价
- 2011年07月22日“十二五”期间，民营经济或将迎来进一步发展，国家相关部门已经在商谈，可能将出台针对中小企业的专项扶持计划
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