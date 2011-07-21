纽约股市三大股指全线上扬 2011年07月22日

纽约油价21日上涨 2011年07月22日

纽约汇市美元对主要货币下跌 2011年07月22日

纽约金价连续第三个交易日回调 2011年07月22日

伦敦基本金属期货价格涨跌互现 2011年07月22日

欧元区领导人同意再为希腊提供1090亿欧元贷款 2011年07月22日 私营部门也将在自愿基础上参与对希腊的救助，未来三年私营部门的净出资额为370亿欧元

泰国3名红衫军核心领导人议员资格获确认 2011年07月22日

美联储主席称建成新金融监管体系仍需时日 2011年07月22日

中科院院士候选人段振豪涉嫌贪污已被刑事拘留 2011年07月22日 经调查，段振豪虚报冒领差旅费，涉嫌贪污，院监察审计部门进行核实后，已将其移送司法机关，目前段振豪已被刑事拘留

美联储主席称建成新金融监管体系仍需时日 2011年07月22日 此轮金融危机的破坏程度史无前例，多家全球大型金融机构相继倒闭，给高度关联的全球金融市场带来巨大冲击

朱民将于7月26日履新国际货币基金组织副总裁 《财经》综合报道 2011年07月22日 IMF在1944年成立以来首位出任副总裁的中国籍人选

法德就应对欧债危机达成一致立场 2011年07月21日 法德将在欧元区特别首脑会议上采取共同立场

法国呼吁欧元区就救助希腊计划达成一致 2011年07月21日 欧洲国家目前最重要的任务是保持欧元区的金融稳定，避免市场对欧元彻底失去信心