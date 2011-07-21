- 2011年07月21日我们推广芭蕾舞等高端艺术、赞助文化艺术事业，正是为满足城市未来发展的一个重要需求。
- 2011年07月21日确保开工建设千万套保障房落到实处。这是改善民生和推动发展的“硬任务”，也是艰巨的任务
- 2011年07月21日世立是贵州青利集团董事长，近期被卷入一起强奸案件中
- 2011年07月21日从探矿权、采矿权价款收入等原因看，资源大省陕西可能是最大的受益者
- 2011年07月21日中国红十字会提出了“两公开两透明”的公开承诺，即：捐赠款物公开，财务管理透明；招标采购公开，分配使用透明
- 2011年07月21日政府供地放量和企业看多后市将使下半年土地市场逐渐步入上行通道
- 2011年07月21日欧美系合资品牌汽车增速快于自主品牌，继续抢占市场份额
- 2011年07月21日具有防御特点的食品饮料、医药生物和低估值的房地产成为公募基金增仓的前三位
- 2011年07月21日汽车各项原材料中，上半年橡胶价格同比增长了53.9%。长期的供应缺口将给汽车行业造成较大成本压力
- 2011年07月21日不管是因为担心市场状况欠佳，还是存在自身尚未解决的因素，迅雷上市之路历经坎坷
- 2011年07月21日成本上升是目前中小企业陷入困境的根本原因，由于中国企业是生产链中制造端全球效率最高的地区，其他地区没有更好的选择，所以涨价，才是中小企业最终摆脱困境的根本途径
- 2011年07月21日中药材市场整体价格指数在6月中旬达到历史高位后震荡回落，发改委在此时出手打击囤积，短期内中药材价格或将加速回调
- 2011年07月21日多年未对东湖排水渠道全面清淤，对建设工程和违章建筑占压水道执法不到位，导致排水不畅，致使东湖宾馆等地势低洼地带被淹，仅东湖风景区就遭受1137.54万元人民币的经济损失
- 2011年07月21日
- 2011年07月21日
- 2011年07月21日
- 2011年07月21日学校工作人员告诉青年时报，校长冯小平出差不在学校，拒绝捐赠的事情要等校长回来才能做出答复
- 2011年07月21日目前北京房地产市场的成交量和价格已经出现下行趋势，但环北京的河北小城市带则没有出现下调，甚至部分区域价格继续上涨
- 2011年07月21日相关调查仅涉及高照阳个人来公司任职之前，与公司行为和其在公司的任职行为无关
- 2011年07月21日事发矿存在井下空气压缩机使用和管理不到位、井下防灭火工作不落实等严重问题
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