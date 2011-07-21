安徽探明一巨型钼矿 潜在价值逾6000亿元 2011年07月21日 安徽省在金寨县沙坪沟探明一处世界级的巨型钼矿，钼金属总储量达到220万吨以上，潜在经济价值超过6000亿元。

工信部称要理性看待和适应稀土价格上涨 2011年07月21日 工信部总工程师朱宏任21日说，稀土价格的上涨是稀土价值本身的回归。