山东七成半中小企业贷款难 资金缺口达千亿 2011年07月21日 山东省中小工业企业资金缺口约1200亿元；大约有75%的中小企业贷款难，部分企业被迫转向民间高息借贷。

北京创建都市型现代农业上市板块 奖励每家上市企业600万元 2011年07月21日

深圳市政府与南方电网公司签署战略合作框架协议 2011年07月21日

工业类商品弱势运行 大宗商品涨跌互现 2011年07月21日 上海期货交易所有色金属商品全线下挫：由期铅主力合约领跌

中国上半年电信业务总量同比增长15.7% 2011年07月21日 上半年电信业务增速实现2007年以来首次超过GDP

上海期金全线止跌回升 2011年07月21日 截至收盘，共有6个上市合约成交，成交量19458手，成交金额64.83亿元