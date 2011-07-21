中国对俄日进口三氯乙烯继续反倾销措施 2011年07月21日 商务部21日发布对进口三氯乙烯反倾销措施的期终复审裁定，决定自7月22日起，继续对原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯实施为期五年的反倾销措施。

央行暂停正回购向市场投放资金 2011年07月21日 央行21日在公开市场发行了60亿元3月期央票。资金紧张导致央行在当天的操作中暂停了正回购操作。