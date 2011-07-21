- 2011年07月21日新华社“新华08系统”21日发布的数据显示：6月末中国原油库存（不含储备库存）环比增加3.2%。6月末汽柴煤库存环比下降3%。其中，汽油库存环比下降7%；柴油库存环比下降1%；煤油库存环比增加1.3%。
- 2011年07月21日商务部21日发布对进口三氯乙烯反倾销措施的期终复审裁定，决定自7月22日起，继续对原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯实施为期五年的反倾销措施。
- 2011年07月21日金融、房地产等权重板块表现疲软，金融指数和地产指数分别下跌了1.16%和1.21%
- 2011年07月21日央行21日在公开市场发行了60亿元3月期央票。资金紧张导致央行在当天的操作中暂停了正回购操作。
- 2011年07月21日具备高速成长空间的优质中小企业，无疑是商业银行“必争之地”
- 2011年07月21日新华社“新华08系统”7月21日发布的价格指数显示，6月份中国进口航空煤油税后价格为人民币8300元/吨，比5月份的人民币8650元/吨下跌350元，跌幅4%。
- 2011年07月21日新合伙人来自瑞信，常驻北京，负责投资及落实投资策略
- 2011年07月21日汇丰21日公布，7月“中国制造业采购经理人指数”初值为48.9，为2010年7月以来首次低于50，并跌至28个月以来最低水平，表明制造业活动增长势头放缓。
- 2011年07月21日然而需要强调，这一审计结果使我们有信心肯定地方总量风险仍可控的同时，还至少表明两大问题
- 2011年07月21日人民币对美元汇率两日连涨148个基点，破6.46关口再创悔改以来新高。
- 2011年07月21日6月末，北京新建普通住房价格成交均价比上年全年降低了6．1％
- 2011年07月21日食品供不应求，加之货币泛滥，亚洲央行纷纷加息以遏制食品价格上涨，但效果不佳
- 2011年07月21日
- 2011年07月21日充分依托现代科技手段，通过建立网上公安局、网上派出所、网上警务室和民警微博、QQ群等方式，着力搭建警民联系新平台，不断拓宽联系群众、服务群众的新渠道
- 2011年07月21日冷镇草莓柠檬水等饮料帮助麦当劳击败了不断上涨的食品成本，使得汉堡包的盈利能力也相形见绌
- 2011年07月21日美国联邦储备委员会主席伯南克将在当地时间7月21日敦促参议员们推进巩固及改革金融系统的工作，以防止全球金融危机事件再次发生
- 2011年07月21日截至2010年末，北京市市和区县两级政府性债务余额为3745.45亿元
- 2011年07月21日因公出国（境）费支出121.76万元。主要用于国办机关和国务院研究室境外业务培训和考察及参加国际会议等相关支出
- 2011年07月21日根据工作需要和有关单位人员变动情况，国务院对国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组成人员作了调整
- 2011年07月21日今年以来，农产品质量安全水平稳中有升，上半年，全国蔬菜、畜产品和水产品监测合格率分别为97.0%、99.5%和97.1%，继续保持较高水平
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