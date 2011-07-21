- 2011年07月21日表明中国制造业活动自2010年7月份以来首次出现萎缩
- 2011年07月21日整个下潜试验历时5个小时，潜航员对潜水器水下各项功能进行了试验，工作正常。此次下潜试验的成功，为随后的5000米下潜任务奠定了坚实的基础
- 2011年07月21日根据议程，东盟各国和中国、日本、韩国的外长将在本次会议中回顾并展望东盟10+3合作的发展，并就加强政治与安全合作、增进政策协调、维持本地区经济发展、加强在二十国集团与联合国等国际组织中的合作、加强灾害管理和应对等议题进行讨论
- 2011年07月21日成为青岛市有史以来被指控贪污数额最多的干部
- 2011年07月21日对于稀土价格的快速上涨影响了一部分用户企业的使用，有一些境外的媒体认为这是中国政府操纵的结果，这是一种误解
- 2011年07月21日机关招工勤人员或政府投资项目招工时将对他们优先招录
- 2011年07月21日台北股市21日以8700点开盘，收盘报8717点，上涨10点，涨幅0.12%，成交额为新台币1264.5亿元。
- 2011年07月21日本周实际净投放资金190亿元，并没有延续上周的净回笼状态
- 2011年07月21日京沪高铁开通需要2-3个月的磨合时间，2-3个月以后，稳定期将会出现
- 2011年07月21日京沪高铁开通需要2-3个月的磨合时间，2-3个月以后，稳定期将会出现
- 2011年07月21日日前上海出现了一家“宅男送”的快递公司，快递员为年轻美女，均按照游戏角色着制服，并且坐着高级进口轿车送货，引发人们关注
- 2011年07月21日
- 2011年07月21日随着国际经济复苏不确定因素增加和国内防通胀及节能减排工作力度加大，石化产业发展环境趋紧
- 2011年07月21日7月份汇丰中国制造业PMI初值降至48.9，为2010年7月以来首次低于50
- 2011年07月21日先预告跑输同业，再估跑赢指数。在开市前短短一个小时内，五度就该行发表意见，而且意见更是南辕北辙
- 2011年07月21日准普尔公司20日宣布，将科威特长期主权信用评级从AA－上调至AA，短期信用评级维持在A-1+,前景展望为稳定。
- 2011年07月21日事发于汉口徐洲新村铁路桥下，509路平时是单层公交，今天由一名新手驾驶双层公交，导致与限高梁严重碰撞。10人轻伤，全部被送到医院治疗，其中一人伤势较重
- 2011年07月21日该所表示，科学家的学术水平和道德修养同等重要。虽然段振豪在国内外地球化学学科领域担任多项学术职务，是有较高学术水平和知名度的科学家，但对其违法乱纪和不道德行为决不姑息
- 2011年07月21日IMF称，人民币汇率仍被严重低估，允许人民币升值对中国完成向内需型经济转化和促进全球经济平衡至关重要
- 2011年07月21日稀土价格的快速上涨，是稀土价值本身的回归，还受到世界范围内资源型产品的普遍上涨的影响
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