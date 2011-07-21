汇丰中国7月PMI预览指数降至28个月低点 《财经》综合报道 2011年07月21日 表明中国制造业活动自2010年7月份以来首次出现萎缩

青岛福彩中心原主任王增先被控贪污4744万 《财经》综合报道 2011年07月21日 成为青岛市有史以来被指控贪污数额最多的干部

北京拟确定六类就业困难人员标准 《财经》综合报道 2011年07月21日 机关招工勤人员或政府投资项目招工时将对他们优先招录

台北股市上涨10点 2011年07月21日 台北股市21日以8700点开盘，收盘报8717点，上涨10点，涨幅0.12%，成交额为新台币1264.5亿元。

菲律宾议员强登南沙中兴岛 2011年07月21日