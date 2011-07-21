- 2011年07月21日江浙地区规模较大的民营快递企业，每件利润在0.5-0.6元之间，而广东的民营快递企业每件利润只有0.3-0.4元
- 2011年07月21日IMF向中国提出了一些涵盖内容广泛的改革建议，其中包括人民币升值、上调利率、减少大型国有企业的优势以及加强金融领域的开放
- 2011年07月21日河北建新化工股份有限公司因火灾造成有毒气体泄漏，下风向辛庄子村部分村民吸入有毒气体后出现中毒反应，住院人数不详
- 2011年07月21日7月6日中信集团联合体以与标底完全相同的价格竞投北京CBDZ11地块引起外界质疑。昨天，一直对此事保持沉默的中信表示，投标价格完全是出于对该地块商业价值的精准估算。
- 2011年07月21日汇改启动六年来，人民币兑美元升值幅度超过20%
- 2011年07月21日北京市审计局负责人21日说，截至2010年末，北京市市和区县两级政府性债务余额为3745.45亿元。
- 2011年07月21日派出所的民警阿布力孜说，暴徒早有预谋，当时正在派出所办公楼门口执勤的协警员买买提•艾里要求他们登记，暴徒突然向他发动了袭击，砍了20多刀
- 2011年07月21日
- 2011年07月21日其中：因公出国（境）费用1.3亿元；公务接待费0.9亿元；公务用车购置及运行维护费9.1亿元（购置费3.3亿元，运行维护费5.8亿元）
- 2011年07月21日债券市场近期的一连串动荡，不过是投资者情绪波动的反应，不能说是流动性危机兆头，一旦真有问题，中央出手快如闪电
- 2011年07月21日全国工商联调研报告显示，当前中小企业生存难度超过2008年，面临融资难、经营成本不断上升等困难。而虽然近期有多起中小企业倒闭事件，但商不能得出出现“倒闭潮”的结论
- 2011年07月21日全国工商联调研报告显示，当前中小企业生存难度超过2008年，面临融资难、经营成本不断上升等困难。而虽然近期有多起中小企业倒闭事件，但尚不能得出出现“倒闭潮”的结论
- 2011年07月21日外汇管理局表示，人民币升值不会直接导致外汇储备损失。外汇储备不会直接大规模投资于黄金、石油等大宗商品
- 2011年07月21日一些小型微型企业在信贷总体规模减少和商业银行信贷惠及面有限的形势下面临的生存压力增大
- 2011年07月21日国际货币基金组织(IMF)20日表示,尽管中国的通胀率可能在未来一两个月内见顶,但仍担忧该国出现房地产泡沫的风险.
- 2011年07月21日7月21日，日本财务省公布贸易统计速报显示，随着出口回升，日本6月份出现707亿日元（约合９亿美元）贸易顺差，为三个月来首次出现贸易顺差，但顺差额同比减少89.5%
- 2011年07月21日最新消息是其上市进程将再度推迟，具体上市时间待定
- 2011年07月21日全聚德（集团）股份有限公司就销售无证肉向社会公开致歉，并针对方庄店进行整顿，同时开始自查。
- 2011年07月21日3G用户数在移动用户中的渗透率已达9.5%，3G用户总数有望在2011年年底到达1.5亿
- 2011年07月21日继去年推出鹏华上证民企50ETF及联接基金之后，鹏华深证民营ETF及联接基金也顺利获批，并将于近日正式开始发售。据记者了解到，因指数授权开发ETF的独家性，鹏华基金此举也打造了市场唯一的民企ETF “双子星”。
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