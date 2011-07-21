- 2011年07月21日天津市政府的数据显示，今年上半年，天津CPI同比上涨4.3%，其中食品类价格同比上升10.5%。
- 2011年07月21日百度近来表现获得分析师的好评，在Q2财报发布之时，众分析师上调其EPS预期
- 2011年07月21日因避险情绪再度升级，黄金和白银价格创下近期来新高，金价已突破1600美元/盎司，白银价格也于近日回升。与此对应的是，国内首只贵金属基金——汇添富黄金及贵金属基金也将登陆市场，该基金主要通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）。
- 2011年07月21日北京、上海、广州、深圳等一线城市房价成交量持续萎缩，成交价虽有小幅上涨，但环比涨幅没有超过0.2%
- 2011年07月21日为刻画沪市新兴蓝筹群体的整体表现，上海证交所和中证指数有限公司近日宣布，将于2011年8月12日正式发布上证380等权重指数。
- 2011年07月21日评级机构惠誉表示，将在8月决定是否继续对美国的AAA债信评级保留“稳定”展望，届时其将就美国的经济与财政前景得出评估结论
- 2011年07月21日中国建筑称2011年第二期中期票据发行款40亿元已全部到账，至此，该公司中期票据待偿还本金额为262亿元
- 2011年07月21日基金二季报今日披露完毕，61家基金管理公司旗下762只基金投资状况全部亮相。在基金“一哥”的比拼中，南方隆元的基金经理沈澂又一次摘得阶段性的冠军“桂冠”。
- 2011年07月21日关于券商研报“真伪”成为大家关注的焦点话题。据《证券日报》不完全统计显示，上半年发布乌龙研报的券商约9家。
- 2011年07月21日据外媒21报道称，欧盟对中国产自行车及零部件的反倾销关税可能会延长至2014年
- 2011年07月21日据《经济观察报》报道，一汽集团退休高管、现任一汽轿车监事会主席马振东，因其直系亲属在一汽轿车控股股东一汽集团股改获批前购入股票，其间可能存在“内幕交易”。今日又有媒体追踪报道称，公司监事李原子的近亲属李原野也在一汽股份发起设立前期买入了公司股票。
- 2011年07月21日知情人士透露，迅雷将于北京时间7月21日在纳斯达克挂牌上市，股票发行代码为XNET，发行价区间在14~16美元。按照15美元的区间价中值计算，迅雷IPO此次将筹资1.125亿美元，估值将达到9.12亿美元。
- 2011年07月21日集装箱业务继续量价齐升，能源化工业务稳定增长。但公司道路车辆运输板块已受拖累，海工业务短期内难言乐观
- 2011年07月21日证监会发布的基金募集申请进度表显示，截至7月15日，上周共有9只新基金获批。三季度以来，A股市场出现了明显的反弹，而随着市场对时下政策面的松动预期，机构对三季度市场前景普遍转好。这无疑给新成立的基金带来绝好的建仓良机。
- 2011年07月21日因紫金矿业污染案，福建省武平县人民法院近日对上杭县环保局正副局长作出一审宣判
- 2011年07月21日红十字总会规模小、接待任务不重是可能性之一，但更大的可能性是这部分费用从公益项目经费中走掉了
- 2011年07月21日融资融券业务试点已进行16个月，参与试点的券商数量有限，融资融券标的证券范围狭窄，常常出现一券难求的情况
- 2011年07月21日
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