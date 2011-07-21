天津上半年发放价格补贴5200多万元 2011年07月21日 天津市政府的数据显示，今年上半年，天津CPI同比上涨4.3%，其中食品类价格同比上升10.5%。

上证380等权重指数8月发布 2011年07月21日 为刻画沪市新兴蓝筹群体的整体表现，上海证交所和中证指数有限公司近日宣布，将于2011年8月12日正式发布上证380等权重指数。

长青集团中小板IPO申请通过审核 2011年07月21日