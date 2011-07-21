- 2011年07月21日上海证券交易所国际发展部总监石晓成也对媒体表示“没有听说过这回事。”
- 2011年07月21日。“他们两个（许迈永、姜人杰）会发生问题，我觉得可能在别的地方还会发生同样这样一些问题，高危不是这两个人的问题，它一定是一个现象。”
- 2011年07月21日对于近日被媒体频频曝光的“四大金刚”，何亚军解释称是因为听证会报名人数不够、公众关注不够、没有看到听证公告、热情降低等原因
- 2011年07月21日7月18日发生在和田市的暴徒袭击派出所事件是“严重暴力恐怖案件”，是暴力恐怖团伙有组织、有预谋的纵火、爆炸、杀人、攻击基层政法机关的严重暴力恐怖事件
- 2011年07月21日
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- 2011年07月21日保证今年1000万套保障性安居工程建设用地。提前做好明年保障性安居工程建设用地供应的储备和预安排
- 2011年07月21日奥巴马政府接受临时性调高债务上限的前提是两党继续商讨大幅减少美国赤字的方案
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- 2011年07月21日《土地调控传递有松有紧信号》等九则
- 2011年07月21日
- 2011年07月21日必须严厉打击土地违法行为，其中关键在政府动真格，难点和突破点在重点工程非法用地和非法建设高尔夫球场等群众意见高度集中的领域
- 2011年07月21日与去年同期(56108.22公顷)相比增加2%
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- 2011年07月21日
- 2011年07月21日各银行业金融机构要审慎开展与地方政府之间的战略合作，加强土地抵押贷款管理，进一步加强房地产信贷风险防控
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