纽约股市小幅下跌 2011年07月21日

国际油价20日小幅上涨 2011年07月21日

纽约汇市美元对主要货币下跌 2011年07月21日

纽约金价跌破1600美元大关 2011年07月21日

伦敦基本金属期货价格涨跌互现 2011年07月21日

白宫表示可能接受临时性调高债务上限方案 2011年07月21日 奥巴马政府接受临时性调高债务上限的前提是两党继续商讨大幅减少美国赤字的方案

法国再次推迟弗拉芒维尔核电站交付日期 2011年07月21日

欧盟公布增强银行业抗风险能力方案 2011年07月21日