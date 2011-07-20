中国上半年全国平均降水量39年来最低 2011年07月21日

贵州毕节市女教师被强奸案涉及违纪民警钟显聪被撤职 2011年07月20日

菲律宾议员登上南沙中业岛并安插菲国旗 《财经》综合报道 2011年07月20日 5名菲律宾议员以及菲军方高官和多名媒体人士当天登上中业岛

亚太地区主要股市普遍上涨 2011年07月20日