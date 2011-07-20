- 2011年07月21日有铁路系统人士透露，苏顺虎被双规的部分原因，据称是帮助一位内蒙古煤老板“协调”煤炭的铁路计划运力，后者曾赠送苏顺虎一套位于北京的房产
- 2011年07月21日
- 2011年07月20日徐忠驳斥了一些媒体报导中有关中小型企业大规模倒闭的说法，指出问题没有外界批评的那样严重
- 2011年07月20日报告强调，降低小轿车的使用量和出行比例可作为今后政府治堵的主要政策目标
- 2011年07月20日过去三年里，这一市场年均增长率约达45%。个人财富管理领域内的资产规模从2005年末的2000亿人民币（300亿美元）猛增至2010年末的1.7万亿人民币
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日该交易尚需中国和加拿大政府、监管机构及加拿大法院的批准，预计将于2011年第四季度完成
- 2011年07月20日5名菲律宾议员以及菲军方高官和多名媒体人士当天登上中业岛
- 2011年07月20日新闻集团称，该公司在澳大利亚发行的所有报纸均没有任何英国同僚的所作所为
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日下半年长途客车销量有望逐步提升，4季度是客车销售旺季，表现有望超预期
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日财政部财科所财税专家孙钢昨天对媒体表示，适当降低税率将有利于抑制通胀；个税起征额点的提高对财税收入影响不大，预计下半年财税收入仍会保持较快增长。
- 2011年07月20日西藏5100与中铁快运合同发生重大变更，毛利率或利润率将会有所提升，从销售收入上看，对中铁快运单一依赖度有所下降，但是利润上却对中铁快运依赖度进一步加深
- 2011年07月20日其中，2名涉嫌犯罪的事故责任人被移送司法机关依法追究刑事责任，25名相关人员受到党纪、行政处分
- 2011年07月20日今年上半年，山西省煤矿安全生产再创历史最好水平，共发生安全事故31起，其中，只发生一起死亡3人的较大事故
- 2011年07月20日该趟列车在苏州新区站停车为正常办客，因有计划在该站避让后续列车G7010次，故停站时间较长
- 2011年07月20日姚明是巨鲸音乐网的初始投资人，也是第三大股东。而新一轮的融资将分批陆续到账
- 2011年07月20日如果成为烂尾工程，不仅对经济增长毫无用处，反而成为银行和地方政府的风险
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