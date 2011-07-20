- 2011年07月20日在出席完英国国会听证会之后，媒介大亨鲁伯特·默多克向他的员工表示，新闻集团在经历了这次窃听丑闻后将会变得更为强大
- 2011年07月20日
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- 2011年07月20日百度将根据在百度MP3及新推出的音乐社区平台“百度ting！”在线播放及下载次数的数据向音乐内容版权者支付音乐作品使用费
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日国家质检总局20日公布的数据显示，上半年全国各出入境检验检疫机构共检出不合格货物7.74万批，货值452.61亿美元，批次不合格率0.92%。
- 2011年07月20日东部经济增速近年来一直远低于中西部，折射出产业升级行路艰难，如不加大制度变革力度，一旦中西部产业转移过程完毕，也就是中国经济高速增长终结之日
- 2011年07月20日上半年，质检总局所属全国各出入境检验检疫机构共检验检疫出入境货物838.07万批，货值7102.54亿美元，共检出不合格货物7.74万批，货值452.61亿美元
- 2011年07月20日调制乳不属于初级农业产品，应按照17%税率征收增值税
- 2011年07月20日作为公募基金的重仓股，华兰生物的采血浆站被关将冲击机构投资者，其中，二季度末旗下四只基金持有超过12亿市值的汇添富基金或面临重压
- 2011年07月20日交易完成后，OPTI将成为中海油的间接全资子公司，并可能从多伦多证交所退市
- 2011年07月20日名单中被曝光的多款产品在大陆有售，但“被曝光”的防腐剂含量均低于内地标准
- 2011年07月20日中国人2010年在全球各国免税店的消费额达到13亿欧元，比2009年增长了95%
- 2011年07月20日目前16家上市银行中已经有14家银行宣布了再融资计划，再融资规模 (不含广发银行A+H股)约为4635亿元。
- 2011年07月20日声明说，索马里全国近一半的人口——370万人正面临生存危机，其中280万人在索马里南部
- 2011年07月20日华夏基金副总裁王亚伟在接受第一财经采访时称，国际版设立，会吸引相对优质的国际公司到内地市场来，可以丰富投资者的选择。是一件好事，也可以吸引新的资金进入市场。并认为不会的导致国内资本市场的失血。
- 2011年07月20日俄罗斯入世谈判代表团团长梅德维德科夫表示，共有21个出口国对解决这个问题感兴趣，包括最大的肉类产品供应国美国和巴西
- 2011年07月20日伊朗国家媒体20日报道称，伊朗革命卫队击落一架美军无人侦查
- 2011年07月20日
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