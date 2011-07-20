- 2011年07月20日
- 2011年07月20日周二沪深基指开盘低开低走，午后翻红。沪基指收盘报4456.22点，微涨0.04%；深基指报收5575.52点，涨0.14%。上证指数报2767.06点，微跌0.27%，深成指数报11749.92点，涨0.07%。
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日全国人大财经委员会副主任贺铿认为，商品房价格应该跟着市场走，不能用限购的办法来解决商品房价格问题。
- 2011年07月20日虽然是一家单位的保安，但每天开着一辆深蓝色的酷派跑车上下班，被称为“南京最酷保安”
- 2011年07月20日山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司今日正式开业，汇丰成为首家进入山东农村市场的外资银行，以国际化银行服务支持当地经济的发展。
- 2011年07月20日中国银行行长李礼辉表示，该行在年内没有再融资的计划。另外，淡马锡后续应该不会再减持中行股票
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日化肥属于重要的农业生产资料，其涨跌对国计民生息息相关，所以大涨的可能性较小
- 2011年07月20日由于美国大豆价格飙升至2008年以来的最高水平，中国将降低美国大豆进口量，并增加南美的进口量和动用库存来满足需求
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日据《路透社》引述消息人士透露，中信证券已选定四家外资投行协助其20亿美元香港上市计划，包括美银美林、里昂、汇丰和摩根士丹利，他们将以国际协调人的身份安排此次交易。
- 2011年07月20日目前大新社区正在进行旧城改造，居民们与开发商在补偿金问题上出现分歧
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日要把加密中心城轨道交通线网作为缓解交通拥堵工作的重中之重
- 2011年07月20日基于近年经济持续强劲增长，中国持有可投资资产超过1000万人民币的高净值人群不断壮大,中国的私人银行财富管理市场可望继续稳步增长，有机会成为全球最大，或者最大市场之一
- 2011年07月20日世企研20日发布的中国先行经济指数(LEI)显示，5月份的数值环比增长0.5%，中国经济在未来几个月将呈较缓慢的扩张趋势
- 2011年07月20日根据目前行情，短线市场缺乏新的做多动力，在宏观经济、海外市场等诸多不确定因素的影响下，后市大盘仍以偏弱势震荡为主，重心继续小幅下移
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日三季度以来，A股市场出现了明显的反弹，而随着市场对时下政策面的松动预期，机构对三季度市场前景普遍转好。这无疑给新成立的基金带来绝好的建仓良机。
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