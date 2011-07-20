- 2011年07月20日美国代表团对卡扎菲的特使萨利赫承诺：如果卡扎菲交权，美国方面可以为卡扎菲寻找避难地或接受卡扎菲的国家，而且还愿向卡扎菲提供安全保护，并免受国际司法追捕和惩处
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日钢材需求将继续受房地产调控，汽车优惠政策退出，房地产拖累家电销量增长，融资难带来资金成本增加等因素的影响
- 2011年07月20日亚洲最大正品奢侈品交易平台寺库集团近日宣布完成首轮千万美元融资，投资方为IDG资本，清科资本担任此次融资的独家财务顾问。
- 2011年07月20日“我希望，我的回答最终不会令你们失望。”
- 2011年07月20日19日的绞刑使得伊朗当局今年到目前处以绞刑的罪犯人数升至164人
- 2011年07月20日外汇储备是外汇资产，以美元作为记账货币。人民币对美元汇率变动，导致了外汇储备折算成人民币的账面价值变动，并不是实际损益
- 2011年07月20日网络上的现场直播被处理成无声状态，强迪表示这样做的原因是希望不打扰到来访者和同事在办公室里的交谈，但网民认为只看到画面，没有声音，并不清楚交谈的实际内容
- 2011年07月20日据报道，被告在餐厅内以500至5000美元价格向陌生人士兜售婴儿，一名妇女在被告离开餐厅后打电话报警
- 2011年07月20日法院文件称，2003年1月，现年8岁的小男孩当时还只有几周大，美国洛杉矶一家分娩中心医生皮克特在例行手术使用夹钳来割除包皮，却在手术中因为使用的夹钳设计不良，意外切断男孩生殖器
- 2011年07月20日默多克说：“我想让大家都知道，我对我们将发展成为一个更强大的公司抱有极大信心。”
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日《宣言》是中国和东盟国家于2002年11月签署的一份政治文件，宗旨是维护南海稳定、 增进互信和推进合作，为有关当事国最终和平解决争议创造良好条件和氛围
- 2011年07月20日目前国内一款千元智能机推出后能够卖到30万台，这一数字与苹果iPhone当初进入中国的销售速度差不多，快速的增长意味着千元智能机推出的时机已经成熟
- 2011年07月20日目前中国高净值人群对私人银行服务缺乏较高认知度和接受度，如何提升行业影响力，尤其是在目标人群中的影响力，仍然是全行业面临的挑战之一
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日中国银行行长李礼辉表示，中行今年不再进行次级债和股权融资，并称，目前正与淡马锡沟通的结果显示，未来淡马锡不会继续减持该行股份
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日这份主要针对今后3个月至6个月的新工程表提出
- 2011年07月20日
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