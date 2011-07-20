- 2011年07月20日国际货币基金组织（IMF）表示，震后的日本经济正显示出复苏的迹象，今年晚些时候可能实现增长
- 2011年07月20日洛克希德-马丁公司(Lockheed Martin co.，LMT)公布了一项自愿裁员计划，该计划涉及公司总部及企业业务服务部门的6500名美国雇员
- 2011年07月20日高盛集团首席财务长大卫•维尼亚表示，作为12亿美元节支计划的一部分，高盛将在全球范围裁员1000人
- 2011年07月20日南苏丹本周售出了第一批石油，中国买家占总购买量的一多半
- 2011年07月20日据外媒20日报道，自今年初苹果公司首席执行长乔布斯休病假以来，公司董事会的部分成员已和高级猎头及至少一位知名科技公司的负责人讨论过苹果CEO的继任问题
- 2011年07月20日当地时间7月20日，美国众议院议员投票通过了一项议案，该议案旨在针对目前及未来的开支采取限制措施，并推动对宪法的修正，要求联邦政府平衡预算
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日更有专家指出，区域性的金融中心在中国无论如何也不能同时存在二三十个
- 2011年07月20日整个过程中，始终没有工作人员向乘客解释停车的原因
- 2011年07月20日未来应尽可能用市场、法律的手段替代过去积累下来的行政措施
- 2011年07月20日广东东莞市一家韩资玩具厂大约200名工人周二聚集在市政府门外，要求政府出面追缴被拖欠的工资
- 2011年07月20日目前的通货膨胀是温和的，不是激烈的，不是由所谓流动性过剩引起的
- 2011年07月20日谷歌执行董事长施密特昨日表示，其重要Android合作伙伴宏达国际电子股份有限公司（HTC）与苹果公司的专利侵权案中，谷歌将支持前者。
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日继房地产集合信托产品监管被暂停后，业内传言银监会叫停了六类银行理财产品，并称将银行理财资金池内涉及信托转让等六种模式的品种界定为违规。
- 2011年07月20日7月18日起上海“11•15”特大火灾系列案在上海市第二中级法院陆续开庭，开庭时间将长达一周，既有庭审信息显示，相关被告越权强上项目，为抢进度埋下隐患酿成大火，并在招标、分包、转包中寻租
- 2011年07月20日据有关行业协会和专家测算，到2015年，节能环保产业总产值预计将超过3万亿元，占GDP的8%左右。
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日合资公司总投资约为1.76亿美元，北汽集团旗下2家公司与BMC各持有50%股份，规划年产能为6万辆商用车
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