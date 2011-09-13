美国称尼日尔将拘留卡扎菲儿子萨阿迪 2011年09月13日 美国国务院发言人纽兰在当天的例行记者会上说：“我们已经同尼日尔政府核实，萨阿迪已进入尼日尔境内，尼政府正在、或者已经将其带到首都尼亚美，并打算将其拘留。”

IMF报告称发达经济体公债上升拖累经济增长 2011年09月13日 国际货币基金组织建议，在当前一些发达经济体债务风险上升的情况下，国际社会应当改进财政政策和公共债务可持续性的分析框架。