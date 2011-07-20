- 2011年07月20日该公司业绩新一季财报暗淡无比，与阿里巴巴集团就支付宝所有权转移一事谈判仍未果，这都是雅虎不愿意看到的
- 2011年07月20日1-6月，全国税收总收入完成50028.43亿元，同比增长29.6%。在上半年的税收中，消费税、营业税等间接税的占比高达46.6%，且绝大多数税收由企业缴纳。
- 2011年07月20日下半年物价上涨压力不减，通胀峰值可能延迟至，“温和通胀”将持续
- 2011年07月20日苹果本财季业绩大增或许不是重点，未来对海外市场业绩的贡献将是投资者最期待的
- 2011年07月20日全聚德称其所属各企业未发现违规肉制品售卖，并已对方庄特许连锁加盟店提出整改要求
- 2011年07月20日这是一起有组织、有预谋，劫持人质，纵火、爆炸、杀人，攻击基层政法机关的严重暴力恐怖案件
- 2011年07月20日广州市工商局称，截至7月19日，广州达芬奇家居饰品有限公司仍未能向工商部门提供其销售的标示产地为意大利的家具产品的进货单、进关单等原产地证明材料。目前，案件仍在调查中。达芬奇昨日公布消费者投诉邮箱。
- 2011年07月20日2011年上半年全国税收总收入完成50028亿元，同比增长29.6%。其中同比增长幅度最大的是企业所得税，国内增值税为占比最高的税种
- 2011年07月20日当地时间7月19日，新闻集团执行长鲁珀特•默多克与其子詹姆斯•默多克接受英国议会媒体事务特别委员会的质询
- 2011年07月20日
- 2011年07月20日伊朗将与中国签署一份价值40亿美元的合同，用以开发伊朗境内的地下交通系统
- 2011年07月20日银河证券研报中用于计算估值的一些关键数据存在问题，近期银河证券及其研究员也未对公司进行过调研
- 2011年07月20日位于贵州惠水、罗甸、瓮安、长顺、龙里的5家单采血浆站均面临自2011年8月1日起停止采浆危险
- 2011年07月20日比亚迪拟以1.3亿元、11.63亿元和1亿元分别对其全资子公司比亚迪锂电池、深圳比亚迪汽车和控股子公司比亚迪汽车进行增资
- 2011年07月20日少数地方在申报数据时，将去年未开工的项目结转到今年开工项目中
- 2011年07月20日公司实现归属于母公司所有者净利润6.95亿元，受累于燃料成本同比大幅上升，导致净利润同比下降20.67%
- 2011年07月20日相比于丰田、马自达等日系品牌，本田汽车震后在华销量恢复乏力
- 2011年07月20日面对日益激烈的行业竞争，市场集中度进一步下降的不利局面，此次新设5家分公司，将使得光大证券网点布局进一步优化
- 2011年07月20日国家能源局局长刘铁男表示，国家能源局正和国家发改委正抓紧制定并争取尽快出台页岩气专项规划
- 2011年07月20日
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