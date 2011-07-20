国际油价19日上涨 2011年07月20日

公司业绩推动纽约股市大幅上涨 2011年07月20日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年07月20日

伦敦基本金属期货价格19日普涨 2011年07月20日

巴基斯坦任命首位女性外长 2011年07月20日

古巴将大部分闲置土地承包给农民 2011年07月20日

东盟外长会议呼吁加强区域应变能力 2011年07月20日

IMF称遏制主权债务危机蔓延对欧元区经济复苏至关重要 2011年07月20日

希拉里说美国和印度是反恐盟友 2011年07月20日

大连隧道坍塌事故中被困12名工人全部获救 2011年07月20日