广东信宜紫金矿业尾矿库溃坝事件刑案开审 2011年07月20日 信宜市紫金矿业有限公司的总经理王辉、副总经理陈喜有、总经理助理邓炳焜等6被告人涉嫌犯重大责任事故罪出庭受审

默多克称自己不该为窃听丑闻负责 《财经》综合报道 2011年07月19日 默多克说这是他一生中最卑微的一天