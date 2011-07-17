大宗商品涨跌互现 2011年07月19日

获准参与期指 合伙制私募影响偏负面 2011年07月19日 6月28日，银监会印发了《信托公司参与股指期货交易业务指引》的通知。该《指引》规定了参与股指期货交易业务的主体、参与目的、持仓规模上限等内容。该《指引》的出台，意味着纯信托形式的阳光私募可以正式参与股指期货的交易，但对信托嵌有限合伙形式的私募基金影响偏负面。

19日上海期金价格全线延涨创新高 2011年07月19日