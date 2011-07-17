- 2011年07月19日
- 2011年07月19日6月28日，银监会印发了《信托公司参与股指期货交易业务指引》的通知。该《指引》规定了参与股指期货交易业务的主体、参与目的、持仓规模上限等内容。该《指引》的出台，意味着纯信托形式的阳光私募可以正式参与股指期货的交易，但对信托嵌有限合伙形式的私募基金影响偏负面。
- 2011年07月19日中信夹层基金拟注册地上海，目标规模50亿元，不超过60亿元。该基金重点关注并购融资、企业股权质押融资、矿产能源和房地产等权属可登记的资源资产抵押融资等领域的投资机会。
- 2011年07月19日我们真的需要在屡战屡败的思想指导下进行又一场高成本实验吗？不！但事实表明，我们可能还得再忍受一次这样的实验
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日有的同志把什么土地问题都归罪于分税制，这可能是一个冤案
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日近日，香港消费者委员会在针对市面上30种畅销面膜的调查中发现，其中过半产品检验出可致过敏的防腐剂，长期使用可能引致红疹等过敏性皮肤病。Kiehl's,香奈儿等国际品牌也b被列在其中
- 2011年07月19日19日，国内现货金各主要交易品种价格延续上涨再创新高；而现货白银各主要交易品种价格亦全线上涨。但现货金银各主要交易品种价格涨势均较前一交易日有所放缓。
- 2011年07月19日截至2011年6月末，全国共有小额贷款公司3366家，贷款余额达到2875亿元。其中，江苏省小额贷款公司的贷款余额为616.62亿元
- 2011年07月19日美国银行破产潮进入尾声，预示美国经济体信用收紧过程即将结束，一旦美国债务上限问题得到解决，也许下半年我们会看到美国经济新一轮扩张的到来
- 2011年07月19日汉龙矿业已向澳洲铁矿石勘探及发展商SDL提出约15亿美元的收购要约
- 2011年07月19日随着数次上调的银行存款准备金率，各家金融租赁公司正面对着一个近在眼前的危机，连银行系的金融租赁公司也深陷其中。
- 2011年07月19日纳税人交的每一分钱，都有渠道查到去向，这是现代契约社会对纳税人责任，也是“阳光财政”的真正操作模式
- 2011年07月19日欧洲面临三种危机蔓延方式，阻止其蔓延需要确立一个政治意志，并制定全面计划
- 2011年07月19日19日晨零时40分，一辆重达160吨的严重超载沙石6轴货车，通过怀柔区宝山寺白河桥第一孔时，桥梁发生坍塌，目前4孔全部坍塌，事故并没有造成人员伤亡
- 2011年07月19日全聚德违规的案由为“使用的位于后厨冷柜中的驴肉，现场不能提供有效的检疫证明”
- 2011年07月19日张宝献在重大利空消息公布前减持公司股票，关键问题在于张宝献是否提起得知7月15日贵州省卫生厅发布文件的内容
- 2011年07月19日在当前这个关键时刻，不能淡化改革，而是要坚定不移地推进改革开放。改革是绝对不能倒退的
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