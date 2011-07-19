- 2011年07月19日网民增长速度明显减缓，微博用户却呈现爆发式增长
- 2011年07月19日近期QDII业绩表现良好，但欧美成熟市场国家短期一些不利的因素，如欧债危机、美国债务上限提高等，短期都对欧美成熟市场国家造成不利的影响，因此QDII基金或再遭欧债危机挑战。
- 2011年07月19日银行贷款利率上浮背景下，3月期国库现金定存利率原高于同期存款基准利率
- 2011年07月19日各地的融资平台债务压力很大，前期债务偿还仍面临风险，未来道路发展必然面临危机，限牌是未雨绸缪的选择
- 2011年07月19日死者今年21岁，上月底才进入富士康工作，主要从事助理工作
- 2011年07月19日
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- 2011年07月19日张曙光表示，通胀呈现出长期化的趋势，控制通胀可能成为今后政府和央行面临的长期任务
- 2011年07月19日
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- 2011年07月19日该集团今年上半年的销售额同比增长21%，因此决定将全年的营收增长预期由原先的8%-10%上调至12%-14%
- 2011年07月19日民航人士指出，海航集团若不联手资金雄厚的财团，恐怕难于在这项巨额收购中取胜
- 2011年07月19日国内天然气产量保持增长，进口量持续增加，新建管线陆续投产
- 2011年07月19日大成基金认为三季度证券市场的表现可能会好于二季度，但整体市场出现趋势上涨的概率不大。市场更多的会表现出一些结构性的机会。
- 2011年07月19日利率上升，仅半年的时间上海首套购房成本就增加了16%，高过近年来平均每半年13%的房价涨幅
- 2011年07月19日首开股份将采取有竞争力的定价策略，比之前有一定幅度的下调，主要是随行就市地制定价格
- 2011年07月19日首开股份将采取有竞争力的定价策略，比之前有一定幅度的下调，主要是随行就市地制定价格
- 2011年07月19日中国交通建设推迟A股上市计划，投资者时间成本继续加大，何时能有结果仍无法准确预计
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日沪指跌破2800点关口。从盘面上看，沪指接连跌破5日均线和10日均线，在60日均线附近获得支撑
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