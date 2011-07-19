民间借贷利率高企将形成巨大隐患 损伤实体经济 2011年07月19日 近年以来，一小部分民间融资流入实体经济后并未发挥积极作用，而是助推了通胀预期，增加了企业融资成本，最终侵蚀着实体经济。

福建将推动福州厦门成为大陆对台贸易中心 2011年07月19日