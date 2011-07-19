- 2011年07月19日国有企业的性质决定了它们应当对自己的股东负责，定期公布详细的财务报告
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日近年以来，一小部分民间融资流入实体经济后并未发挥积极作用，而是助推了通胀预期，增加了企业融资成本，最终侵蚀着实体经济。
- 2011年07月19日中国互联网络信息中心(CNNIC)今日发布的《第28次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月底，中国网民规模达到4.85亿。今年上半年中国微博用户数量快速增长到1.95亿。
- 2011年07月19日7月18日，北京市动物卫生监督所曝光上半年14家违法企业名单，其中，全聚德、亿客隆、华联超市、东兴楼等知名企业上榜
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日寄递企业要依法建立并严格执行邮件、快件收寄验视制度，对发现企图邮寄枪支弹药、爆炸物品、危险化学品、管制刀具、毒品等禁寄物品的，要立即报告公安机关
- 2011年07月19日死者舅舅黄玉华称，死者善后问题已办妥，赔偿问题与地铁方达成一致，并签订保密协议，具体赔偿数额不便透露
- 2011年07月19日7月19日，韩国央行宣布了针对在韩国境内发售的外币计价债券（简称：泡菜债券）的更严格规定。这是韩国为防止本国经济受到海外资本迅速流动影响而采取的最新举措
- 2011年07月19日7月19日，汇丰银行发布报告预测，离岸人民币市场将继续呈“爆发性”快速发展，人民币的国际化进程也仍将以快于市场预期的步伐发展
- 2011年07月19日2011年上半年中国创投暨私募股权市场募资热情依然高涨，除外资LP出于战略布局考虑继续加大对中国地区的投入以外，随着针对本土LP的政策环境不断改善特别是对本土大型机构投资者的开闸，本土LP群体迅速扩容。伴随着中国创投暨私募股权市场的快速发展，中国LP市场亦迎来了自身成长的小高潮。
- 2011年07月19日东莞企业与长三角企业一样，目前确实到了2008年以来最危险的时期，如果情况再恶劣一点点，任何压力都有可能变成最后一根稻草，将很多企业一下子压垮
- 2011年07月19日从目前检测到的数据看，主桥的数据都很正常，“如果有异常，系统会有反映。”
- 2011年07月19日明确在2013年底前实现银行卡助农取款服务在全国范围内农村乡镇、行政村的基本覆盖。根据央行要求，开通卡种仅限借记卡，且每卡每日最高取款限额1000元
- 2011年07月19日为了隐蔽，坍塌部位周围拉上了警戒线，还围上铁皮，禁止所有人员靠近，媒体前来也必须登记详细信息
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日中建地产董事长李百安日前表示，在保障房建设方面，中国建筑的目标是力争把市场份额扩大到全国市场的3%，成为中国最大的保障性住房投资建造商。
- 2011年07月19日当地时间7月18日，美国财政部长盖特纳在接受CNBC电视频道采访时表示，在共和党和民主党有关提高美国债务上限的谈判中，两党领导人已完全排除了美国债务违约的可能性
- 2011年07月19日国内做大衍生品市场，最重要的是政策还没有完全放开，还属于政府操控的局面，急需“去管制化”
- 2011年07月19日在调控大背景下，部分二、三线城市房地产销量下滑，库存问题日趋严重。今年下半年住房库存很可能继续增加，价格下调压力也显著增大。
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