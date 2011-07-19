- 2011年07月19日业界担心这是债务违约的先兆，会像多米诺骨牌一样引发地方债务违约的连锁效应
- 2011年07月19日据报道，新一轮资源税改革方案已上报国务院，部分产品资源税将由从量计征改为从价计征。业内人士表示，煤炭资源税改革受电荒制约，调整幅度受阻。
- 2011年07月19日据昨天发布的第二季度中经景气指数报告显示，二季度中经装备制造业景气指数为100.0点，比上季度回落0.5点。
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日铁矿石价格暴涨，不过是新兴市场国家经济的一个缩影，这折射出2011年新兴市场国家经济热度不退，因此今年全球经济走势不能看淡
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日四环医药将旗下万生制药50%的股权以6.375亿元的价格转让给山东步长，共同策略性开发重点药品及心脑血管疾病的其他传统中药市场
- 2011年07月19日低信用评级的券种面临抛压，收益率涨幅居前
- 2011年07月19日教育领域的并购较难实现真正的融合
- 2011年07月19日IBM未来仍将以云计算以及分析软件业务为其业绩增长最主要的驱动力
- 2011年07月19日中国机械通用零部件工业协会紧固件分会18日向欧盟理事会发出公开信，强烈要求欧盟立即取消对中国紧固件的歧视性反倾销措施。
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日央行今天发行50亿元1年期央票，并进行了250亿元28天期央票正回购操作。而本周央行公开市场到期资金为550亿元。业内人士认为，本周将延续资金净回笼态势。
- 2011年07月19日本期公开市场操作的发行利率与上周二持平，但发行量大幅减少。其中，一年期央票的发行规模减少了50亿元，正回购锐减了约七成
- 2011年07月19日深交所正式将债券和债券质押式回购竞价单笔申报最大数量提高至100万张。当日，深圳发展银行通过租用平安证券的交易单元在深交所集中竞价系统顺利完成首笔交易
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日如果接近30亿元的总投资额被确认，将可能是迄今国内鞋类电子商务行业所获得的最大规模投资
- 2011年07月19日最高人民法院19日消息,在对杭州市原副市长许迈永、苏州市原副市长姜人杰依法核准死刑后,这两名罪犯已于19日上午被执行死刑。
- 2011年07月19日惠誉表示，若美国政府不能按时支付债券利息，相关美国债券的评级将被降至B+
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