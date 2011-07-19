- 2011年07月19日当地时间7月18日，评级机构穆迪建议美国取消政府债务的法定上限，以减轻债券持有人面临的不确定性
- 2011年07月19日截至18日，98个中央部门已有33个部门晒出“三公经费”账单
- 2011年07月19日今年上半年，对于内地基金市场而言，无疑是愁云笼罩。股债震荡市不仅对其业绩形成考验，更让其规模面临挑战。据统计数据显示，上半年仅有15家基金公司实现规模净增长。
- 2011年07月19日专家认为，今年上半年多数城市房价涨幅明显趋缓，房地产调控成效初显。但部分未限购城市房价上涨压力仍然较大，下半年房地产市场调控将继续从严。
- 2011年07月19日酷6网7月18日晚间宣布，公司创始人、原CEO李善友辞去公司董事一职，即日起生效
- 2011年07月19日一名曾指称《世界新闻报》窃听的前该报记者肖恩•霍尔被发现死于家中
- 2011年07月19日由于市场环境发生了变化，内蒙华电将发行价格下限下调为7.76元/股
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日韩政府有关负责人19日对此表示，在人道主义援助方面，并未禁止民间团体向朝鲜提供面粉。但只有满足能够全面监督粮食配给情况的前提下，韩方才能向朝方提供面粉援助
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日本计划存续期为10 年，单个委托人首次参与的最低金额为10万元人民币。本计划推广期募集目标规模不超过80亿份，存续期内的份额最高不超过100亿份
- 2011年07月19日中国海航集团已成为通用海洋货柜公司的领先竞标方，目前正与私人股本集团Kelso竞购通用海洋货柜，收购价格可能高达30亿美元。
- 2011年07月19日中国长江电力股份有限公司日前发布消息说，公司上半年总发电量超过390亿千瓦时，其中三峡和葛洲坝发电站完成的发电量较去年同期均有所增长
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日报道称，这项分析可令人深入了解世界钢铁业使用的主要原材料的价格，最近为何会居高不下
- 2011年07月19日
- 2011年07月19日18日，纽约商品交易所黄金期货交投最活跃的8月合约收于每盎司1602.4美元，现货黄金已连续第11个交易日上涨，创下31年以来连续上涨纪录。
- 2011年07月19日
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