基金遭遇生存困境 上半年仅15家规模净增长 2011年07月19日 今年上半年，对于内地基金市场而言，无疑是愁云笼罩。股债震荡市不仅对其业绩形成考验，更让其规模面临挑战。据统计数据显示，上半年仅有15家基金公司实现规模净增长。

人民币对美元汇率延续下行走势 2011年07月19日

美国官员同卡扎菲代表会面 2011年07月19日

蒸汽管道坠落致广深铁路停运8列动车 2011年07月19日

伦敦警察局负责反恐行动的助理局长辞职 2011年07月19日

海航欲用30亿美元竞购通用海洋货柜公司 2011年07月19日 中国海航集团已成为通用海洋货柜公司的领先竞标方，目前正与私人股本集团Kelso竞购通用海洋货柜，收购价格可能高达30亿美元。

美国指控三家瑞士公司进行股票内幕交易 2011年07月19日

美国第二大连锁书店寻求破产清算 2011年07月19日