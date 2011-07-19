证监会22日审核五公司IPO申请 2011年07月19日

宝莱特19日创业板挂牌上市 2011年07月19日

南京暴雨内涝成河 2011年07月19日

纽约汇市美元对主要货币上涨 2011年07月19日

市场避险情绪导致纽约股市下跌 2011年07月19日

国际油价18日下跌 2011年07月19日

多重利好助推纽约金价冲上1600美元大关 2011年07月19日

伦敦基本金属期货价格涨跌互现 2011年07月19日

印度与世界银行签署10亿美元扶贫协议 2011年07月19日

联合国秘书长强调政治解决利比亚危机 2011年07月19日

美国指控三家瑞士公司进行股票内幕交易 2011年07月19日 证交会已要求法院临时冻结这三家公司的部分资产，并获得批准

英国反对欧盟常设军事总部 2011年07月19日

美国7月份住宅建筑商信心指数回升 2011年07月19日

5月份外国主要债权人持有美国国债额增加 2011年07月19日

广州出租车起步价或将调至10元 2011年07月19日