伊拉克22名什叶派穆斯林被枪杀 2011年09月13日 一名不愿公开姓名的伊内政部官员接受新华社记者采访时说，一辆公交汽车从叙利亚入境后在安巴尔省纳希卜地区遭到多名枪手劫持。枪手命令车上的8名妇女和儿童下车后，劫持了剩余的22名男性什叶派穆斯林驾车离去。