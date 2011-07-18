- 2011年07月18日中国长安与标致雪铁龙集团投资84亿元的合资公司获发改委批准，这是近年来国内投资金额最大的整车合资项目
- 2011年07月18日招商银行表示，本次配股将相应提高核心资本充足率，支持未来业务发展，对公司资本充足水平持续满足监管要求具有积极意义
- 2011年07月18日城投债主体企业1/3左右正在面临现金流困难，城投债陷入流动性危机
- 2011年07月18日因涉嫌犯罪，发生透水事故的正东矿业有限公司法人代表王宝臣等6名相关责任人已被当地警方刑事拘留
- 2011年07月18日该指数追踪规模至少为人民币10亿元、1年及以上期限的人民币计价债券和定期存单的总回报水平，包括价格和票面利率
- 2011年07月18日牛肉、白条鸡分别上涨0.5%和0.4%；羊肉下降0.2%
- 2011年07月18日欧美债务危机加剧提振投资者避险情绪，金价首破1600美元见历史高位
- 2011年07月18日地方债出现违约的恶果，就是地方融资平台融资功能瘫痪，这不是地方政府所能承受的，在土地财政走到尽头的情势下，地方政府只有变现部分国有资产一途
- 2011年07月18日始终保持对私屠滥宰以及向生猪注水或注入其他物质等违法犯罪行为的高压态势
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日近日，中行在国内首家推出跨境托管产品，标志着国内银行已具备自主提供跨境托管服务的能力
- 2011年07月18日中国央行官员葛华勇向媒体表示，中国应该放松对人民币资本项目的管制，在五年内逐步实现人民币的基本可兑换。
- 2011年07月18日中国央行官员葛华勇向媒体表示，中国应该放松对人民币资本项目的管制，在五年内逐步实现人民币的基本可兑换。
- 2011年07月18日机构认为，在政策及中报业绩预增的双重利好支撑下，医药板块有望短期内走出一轮行情
- 2011年07月18日黄金发力的格局将为7月行情奠定牛市基础，而随着货币政策的逐步放松，股市也将延续反弹
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日近年来，网络上关于转基因较多的负面声音，是导致消费者对转基因食品接受度下降的主要原因
- 2011年07月18日公开市场回笼放量、市场情绪谨慎、产业资本套现压力令A股短期震荡可能加大
- 2011年07月18日根据个贷机构伟嘉安捷统计，加息后十天与加息前十天相比，房贷市场成交量降幅为23%。
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