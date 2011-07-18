山东潍坊坊子透水事故6名相关责任人被刑事拘留 2011年07月18日 因涉嫌犯罪，发生透水事故的正东矿业有限公司法人代表王宝臣等6名相关责任人已被当地警方刑事拘留

商务部下发紧急通知严厉打击私屠滥宰 《财经》综合报道 2011年07月18日 始终保持对私屠滥宰以及向生猪注水或注入其他物质等违法犯罪行为的高压态势