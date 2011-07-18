商务部下发紧急通知严厉打击私屠滥宰 2011年07月18日

投资84亿元的长安标致雪铁龙整车项目获批 2011年07月18日

中国第十批赴利比亚维和警队自湘出征 2011年07月18日

新疆和田1个派出所遭袭击4死 数名暴徒被击毙 2011年07月18日 暴徒冲进派出所袭击民警，劫持人质并实施纵火。我公安、武警迅速赶赴现场，当场击毙数名正在行凶和负隅顽抗的暴徒，成功解救6名人质

新疆和田一公安派出所遭暴徒袭击 数名暴徒被击毙 2011年07月18日 事件中，1名武警、1名联防队员牺牲，2名人质被害，1名联防队员受重伤。后续处置工作正在进行中

国内现货金银全线大涨 2011年07月18日

上海期金全线上涨 2011年07月18日