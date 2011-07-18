- 2011年07月18日
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- 2011年07月18日暴徒冲进派出所袭击民警，劫持人质并实施纵火。我公安、武警迅速赶赴现场，当场击毙数名正在行凶和负隅顽抗的暴徒，成功解救6名人质
- 2011年07月18日事件中，1名武警、1名联防队员牺牲，2名人质被害，1名联防队员受重伤。后续处置工作正在进行中
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- 2011年07月18日据英国《金融时报》报道，富达国际(Fidelity International)明星基金经理安东尼•波顿(Anthony Bolton)透露，因所投两家在美上市的中国小公司受到欺诈指控，他管理的旗舰中国基金遭受了损失,该基金股价今年已经下跌约15%。
- 2011年07月18日对于投资者来说，地产股上有政策的打压预期，下有RNAV估值的坚实基础，可以在每次地产股走低时放心买入，反弹到地产销售数据明显向好时卖出
- 2011年07月18日QE3作为美国政府目前所能采用的最重要的刺激经济手段，推出势成必然。但考虑到多方面的因素，至少在第三季度，QE3不会推出
- 2011年07月18日7月18日，惠誉国际评级机构在一份评估35家中资企业的报告中表示，使用中国会计准则以及在上海证券交易所上市是这些企业的主要劣势指标
- 2011年07月18日截至今年6月末，工商银行小企业贷款余额已达5917亿元，较年初增加1192亿元，增长25.2%，增速是该行平均贷款增速的四倍
- 2011年07月18日7月18日，韩国总统办公室表示，总统李明博已要求其助手成立一个工作组，应对不断上涨的消费者价格，以确保通货膨胀率高企不会破坏脆弱的国内消费复苏
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- 2011年07月18日对于未来市场走势，吴雅楠表示，如果宏观政策不再趋紧，公司盈利在资金面开始宽松的环境中能够有增长空间，下半年上涨还是会迎来新一波行情。从估值来看，目前许多板块已经接近历史底部区域，很有投资价值。前一阶段的悲观情绪也有所释放，所以目前市场已经形成底部区域。
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- 2011年07月18日根据央行日前公布的资产负债表，今年前五个月政府在央行国库的存款增加了1万亿元。业内人士指出，这也加剧了前期资金面紧张的状况。
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