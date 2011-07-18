- 2011年07月18日根据央行网站消息，央行将于本周二（7月19日）发行50亿1年期央票。
- 2011年07月18日
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- 2011年07月18日韩美将于8月16日开始举行2011年度“乙支自由卫士”联合军演
- 2011年07月18日高油价及经济增长放缓削弱了全球航空公司的盈利能力，导致金融市场对全球航空公司的财务前景依然看淡
- 2011年07月18日加息接近尾声渐成市场共识，这对债市和股市均形成利好。德圣基金研究中心表示，对低风险偏好投资者而言，债券基金配置时机已经来临，低风险偏好投资者可考虑适当参与二级债基。
- 2011年07月18日盘中呈现横盘整理、窄幅震荡走势，分析认为，大盘经过前期的上涨，目前有震荡整固的需求
- 2011年07月18日法国最大的汽车制造商标致雪铁龙今日表示，与中国长安汽车集团建立合资企业的申请已获得中国政府部门的批准。合资公司注册资本40亿元人民币，中外双方各持有50%的股权。
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日《张江国家自主创新示范区企业股权和分红激励试行办法》近日公布，张江创新示范区内国企、高校、科研机构等创新型机构的技术人员及管理人员，有望获得企业股权或分红激励。
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日黄金已经走出11连阳，这是自从1980年7月8日之前11连阳以来最为持久的连续攻势
- 2011年07月18日针对部分保险公司过度依赖发行次级债补充资本的问题，修订保险公司次级债管理办法，改进次级债的发债条件，加强次级债的监督管理
- 2011年07月18日日本震后重建草案预计未来5年的日本重建成本在10—12万亿日元(约合8192—9830亿人民币)之间，并呼吁在灾区设立部分日本最大的太阳能和风能发电设施
- 2011年07月18日2010年，中国地震局财政拨款“三公”经费支出6367.25万元，中国地震局2011年“三公经费”预算5770．37万元
- 2011年07月18日武汉商品住房可售房源增加，达到12万套数量，已接近2008年楼市低谷期水平，全部消化大约需要15个月时间
- 2011年07月18日对高伟忠、姚亚明、黄佩信、董放等26名犯罪嫌疑人分别以滥用职权罪、受贿罪、重大责任事故罪和行贿罪依法提起公诉
- 2011年07月18日中国VC/PE市场竞争日益加剧，项目资源相对有限，如何在战略层面高瞻远瞩、提早布局，在投资策略、管理机制方面积极探索找到当前市场环境下最优的发展路径，已成为当下VC/PE机构快速发展中不得不面对重中之重。
- 2011年07月18日
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