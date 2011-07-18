本周二央行将发行50亿1年期央票 2011年07月18日 根据央行网站消息，央行将于本周二（7月19日）发行50亿1年期央票。

沪深B股小幅回落 2011年07月18日

沪深股市小幅调整 2011年07月18日

福建将建设海峡蓝色经济试验区 2011年07月18日

武汉可售房源需15个月消化 房价下行压力加大 2011年07月18日 武汉商品住房可售房源增加，达到12万套数量，已接近2008年楼市低谷期水平，全部消化大约需要15个月时间