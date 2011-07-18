上海静安大火案开审 首批被告5人被定罪 2011年07月18日 上海市第二中级人民法院１８日开庭审理上海“１１·１５”特大火灾系列案中的原静安区建设和交通委员会主任高伟忠等５人滥用职权、受贿案。

荡妇游行登陆汉城 2011年07月18日