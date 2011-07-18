- 2011年07月18日
- 2011年07月18日消费品涨价或促成新的涨价因素，使下半年CPI继续走高。专家认为，在转变方式、调结构的过程中，通胀可能将会是我国一直要面临的问题。
- 2011年07月18日台湾"卫生署"食品药物管理局在一批零度可口可乐原液主剂配料中，检验出禁止掺入碳酸饮料的对羟基苯甲酸甲酯防腐剂。据称，这批原液来自上海可口可乐饮料公司
- 2011年07月18日中投顾问渔业研究员宋杰凝近日表示，推升淡水鱼价格上涨的主要原因是养殖成本增加及供需不平衡所致。此外，犹豫7月底8月初是淡水鱼的病害高发期，淡水鱼供给量将再次受到影响，另外人工、原材料价格上涨趋势不减，预计短期内涨价潮仍将持续。
- 2011年07月18日目前，全国装机发电平均利用时间为5000个小时，其中1000个小时闲置
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日目前，北京市保障房新开工率达到60%，2011年公租房资金需求1025亿元，通过财政资金、公积金贷款、商业贷款等形式筹措
- 2011年07月18日中国物流与采购联合会新近发布的中国物流发展报告预测，2011年我国规模以上快递企业（年经营额200万元人民币以上）的业务收入将达到700亿元。
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日多名日美关系消息人士透露，日美两国政府正考虑成立“朋友基金”，支援因东日本大地震而受灾的企业及个人恢复业务或创业
- 2011年07月18日国内能源咨询机构息旺能源分析师廖凯舜近日表示，未来国际油价走势难以触及-4%降价红线，国内成品油价格下调或遥遥无期。
- 2011年07月18日央企商品房销售面积占全国商品房总销售面积5%，保障房开发面积却达到同期保障房面积的10-11%。其中，中国建筑保障房开发面积达到1900万平米
- 2011年07月18日近日据国资委的权威人士透露，国资委正在针对央企境外投资监管，筹划出台一系列相应的细化文件，对央企境外投资逐步规范到位。
- 2011年07月18日近日据国资委的权威人士透露，国资委正在针对央企境外投资监管，筹划出台一系列相应的细化文件，对央企境外投资逐步规范到位。
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日张文义当选公司董事长及代理CEO，意味着过去两周董事会内部斗争达成了暂时性的妥协
- 2011年07月18日三星经济研究所称，针对256名CEO进行的问卷调查结果显示，有35.9%的CEO预测10年后中国会赶超韩国的产业是“可再生能源产业”
- 2011年07月18日国家海洋局北海分局和农业部黄渤海区渔业生态环境监测中心出具的最新检测结果表明，距离较近的山东省长岛县近岸海域水质石油类含量尚未超标，长岛县鱼类出现死亡疑似细菌感染所致
- 2011年07月18日资源税改革的下一步，不仅是扩大从价计征范围，而且是择机向全国范围推广
- 2011年07月18日据国家能源局相关人士透露，上半年我国地方GDP增速与总和将再度超过全国。中国社科院经济统计分析研究室副主任刘仕国表示，应当将地方GDP核算纳入到中央核算当中，将数据收集工作统一由中央统计部门来进行。
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