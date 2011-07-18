- 2011年07月18日财政部财政科学研究所副主任刘微认为，自1994年实行分税制，导致很多基层政府在提供基本公共服务方面存在问题，比如保障房建设、医改等需要大量资金的公共产品或者准公共产品提供上，存在绝对的困难
- 2011年07月18日12日，接近湖南省高速公路建设开发总公司(以下简称湖南高速)的人士透露，在短短1个月后，湖南高速又开始谋划发行新一期的短期融资券发行事宜，额度超过此前的9亿元
- 2011年07月18日工银瑞信基金固定收益部总监杜海涛表示，下半年通胀将逐渐回落，再加息可能性较低。
- 2011年07月18日星巴克将在云南建合资企业，获得对咖啡的盛产和加工控制权，扩展自己在中国不断发展的咖啡种植业
- 2011年07月18日公司否认造成当地环境污染，并称整体搬迁工作正在积极推进中
- 2011年07月18日公司拟进行定向增发，募集资金将投入3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目，募投项目完成后，公司将建成全球最大的特种石墨生产基地
- 2011年07月18日福田汽车近日再签80辆新能源订单，国海证券研究报告指出，2011年新能源客车30%的市场份额将收归福田汽车囊中
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日
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- 2011年07月18日受益转让建配龙房地产公司51%股权而获得的3.1亿元丰厚收益，百联股份上半年净利预计实现3.2亿元
- 2011年07月18日国家发改委副主任解振华表示，中国将创新体制机制，建设碳排放交易市场，健全节能环保和应对气候变化的法律法规。
- 2011年07月18日据韩联社报道，尽管政府声称要控制物价，但年初开始上涨的原材料价格居高不下，还使各种消费品价格水涨船高，令政府措手不及
- 2011年07月18日据韩联社报道，尽管政府声称要控制物价，但年初开始上涨的原材料价格居高不下，还使各种消费品价格水涨船高，令政府措手不及
- 2011年07月18日与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有12个，持平的城市有14个
- 2011年07月18日得益于承销和自营业务的增长，2011年1-6月间，太平洋证券营业收入和净利润均同比大幅增长
- 2011年07月18日
- 2011年07月18日猪肉涨价了，养猪的农民未必受益；猪肉价格被打下来后，养猪的农民却是最大的牺牲者
- 2011年07月18日鲁珀特·默多克对英国政治和公共生活影响力过大，呼吁修订媒体所有权法规，拆分新闻集团
- 2011年07月18日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4680元，比前一交易日下降了15个基点。
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