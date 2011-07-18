- 2011年07月18日当地时间7月15日，穆迪公司宣布，降低葡萄牙7家金融机构的信誉级别，其中5家被降至“垃圾级”
- 2011年07月18日
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- 2011年07月18日当地时间7月16日，希腊总理乔治•帕潘德里欧与欧洲社会党人共同呼吁成立一个旨在稳定欧元债务的专门机构和限制评级机构的权力
- 2011年07月18日日化巨头宝洁公司在大陆发布欧乐-B漱口水召回流程后，流程繁琐苛刻引发部分消费者的不满和质疑
- 2011年07月18日
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- 2011年07月18日二季度综合地价环比涨幅前十位城市分别为：深圳市、珠海市、潍坊市、黄石市、淮南市、广州市、北海市、南宁市、苏州市、重庆市
- 2011年07月18日银河证券在修正的报告中表示，之前的数据错误不影响给予攀钢“推荐”评级的投资结论，
- 2011年07月18日中国当前依靠投资和出口拉动经济增长的方式具有不可持续性，要想避免陷入中等收入陷阱，必须转变经济发展方式，其核心在于增加居民消费
- 2011年07月18日中方指出，美方不顾中方坚决反对和严正交涉，执意安排奥巴马总统在白宫会见达赖，严重干涉中国内政，伤害中国人民感情，损害中方核心利益，损害中美关系。中方表示强烈愤慨和坚决反对
- 2011年07月18日评论称，中国坚决反对美国总统会见达赖喇嘛，不仅是在捍卫自己的核心利益，同时也是对互不干涉内政这一国际关系基本准则和正确历史观的坚定维护
- 2011年07月18日在中央政府及地方政府不断加大保障房建设力度，限购、限贷、限价“三限”日趋严厉的政策高压下，地产市场逐步平缓回调趋于降温。但经济总体增长、通货膨胀预期及持币者入市“避胀”形势下，土地价格总体反弹压力不可低估
- 2011年07月18日公车费用较高是由水利工作性质决定的，防汛抗旱多是到现场工作，所以出车多、费用高
- 2011年07月18日令人不解的是，事故发生的炼油厂车间刚刚经过检修
- 2011年07月18日布鲁克斯是在当天下午依约到伦敦警察局，被警方以涉嫌窃听及贪污逮捕，被拘留在警局
- 2011年07月18日二季度商品住房交易量下降，交易价格有所松动，受间接影响，各用途地价增速较上一季度均有所放缓
- 2011年07月18日
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- 2011年07月18日《物价上行压力不减 控通胀仍是宏观经济首要任务》等九则
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