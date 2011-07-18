人民币对美元汇率继续小幅回落 2011年07月18日

中方就奥巴马会见达赖提出严正交涉 2011年07月18日 中方指出，美方不顾中方坚决反对和严正交涉，执意安排奥巴马总统在白宫会见达赖，严重干涉中国内政，伤害中国人民感情，损害中方核心利益，损害中美关系。中方表示强烈愤慨和坚决反对

国际财经快报 2011年07月18日